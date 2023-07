Soldaţii ucraineni cer legalizarea canabisului medicinal pentru a le alina suferinţa răniţilor

Soldaţii ucraineni au cerut parlamentului de la Kiev să legalizeze folosirea canabisului medicinal pentru a le alina suferinţa celor răniţi în războiul cu Rusia şi speră că un proiect de lege în acest sens, ce are şi sprijinul preşedintelui Volodimir Zelenski, va fi votat în curând, după mai multe încercări eşuate, relatează joi agenţia EFE, preluată de Agerpres.







"Din păcate, în urma invaziei ruse, încă circa patru milioane de persoane vor avea nevoie de asistenţă medicală pe bază de canabis medicinal, a cărui utilizare este în prezent interzisă în Ucraina, în plus faţă de cele două milioane care suferă de boli oncologice sau alte afecţiuni grave", a avertizat la o conferinţă de presă Inna Ivanenko, directoare executivă a organizaţiei caritabile "Pacienţi ai Ucrainei".La aceeaşi conferinţă de presă au participat şi militari din cadrul armatei ucrainene, care au explicat la rândul lor de ce este nevoie de legalizarea canabisului medicinal în cazul Ucrainei."Este absurd să nu am încă acces la canabis medicinal, care nu are efecte narcotice şi mă poate ajuta să reduc durerea incapacitantă", spune Olexandr Iabceanka, medic militar ucrainean care se confruntă cu o durere constantă după o rană relativ uşoară suferită în urmă cu o lună.