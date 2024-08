Sondaj: Kamala Harris îl devansează pe Donald Trump în state cheie

Noi sondaje de opinie publicate în SUA o plasează pe democrata Kamala Harris înaintea republicanului Donald Trump în trei state cheie, inversând tendinţa din ultimele luni, notează agenţia AFP.Potrivit sondajelor realizate de The New York Times şi Siena College, Harris ar avea 50% din intenţiile de vot şi Trump 46% în Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin, trei state importante din Midwest.Ca urmare a unui sistem electoral particular, alegerile prezidenţiale din SUA se joacă în general în câteva state cheie, care pot înclina votul către dreapta sau către stânga.Însă, dinamica favorabilă taberei democrate după retragerea lui Joe Biden din cursa electorală în favoarea Kamalei Harris nu îi împiedică pe alegători, potrivit sondajelor, să îl prefere pe Donald Trump atunci când este vorba despre marile teme ale campaniei electorale, cum sunt economia şi imigraţia.