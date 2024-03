„Starleta geriatrică” a modei, Iris Apfel, a încetat din viaţă la vârsta de 102 ani

Excentrica Iris Apfel, un simbol al universului modei din New York, subiect de expoziţii şi vedetă pe Instagram, a murit vineri, la vârsta de 102 ani, a anunţat pe contul său oficial de pe reţeaua de socializare, transmite AFP.„Iris Barrel Apfel, 29 august 1921 - 1 martie 2024”, se poate citi în postarea însoţită de o fotografie cu ea îmbrăcată într-o rochie lungă cu model auriu şi ochelari mari negri.Iris Apfel a fost activă pe reţea cu o zi înaintea decesului.Autoproclamata starletă geriatrică din Queens semnase recent pentru o colecţie H&M, după mai multe colaborări, printre care amintim Citroën, Magnum, Happy Socks, MAC.Cu 2,9 milioane de abonaţi pe Instagram, centenara continua să asiste la prezentările marilor creatori de modă şi defila cu imensul ei zâmbet roşu carmin în scaunul cu rotile.Născută în 1921 într-o familie de evrei din Queens, New York, Iris Apfel a studiat istoria artei. În calitate de designer de interior, a participat la renovările Casei Albe pentru nouă preşedinţi, de la Harry Truman la Bill Clinton.Timp de zeci de ani, Iris Apfel a adunat o colecţie de haine de la cei mai mari designeri ai secolului XX, cu care a umplut două etaje ale apartamentului ei din Park Avenue.În 2005, Muzeul Met din New York a dedicat o retrospectivă garderobei sale. În privinţa celebrelor sale bijuterii, ea a spus că se aproviziona de la Tiffany, dar şi din bazarurile din Harlem.