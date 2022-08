Start într-o nouă ediție a programului Rompetrol „Pregătit pentru Carieră”

Cei 80 de interni vor fi repartizați în 6 dintre companiile Grupului KMG International (Rompetrol) – Rompetrol Rafinare, Rominserv, Midia Marine Terminal, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Energy și Rompetrol Well Services.



Mare parte dintre modulele pe care participanții la program le vor aprofunda se vor desfășura on-site, cu precădere în rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești. Alături de interni vor fi nu mai puțin de 40 de mentori, specialiști din rafinare, petrochimie, logistică sau utilități.





De asemenea, vor fi incluse și sesiunile online, în special pentru workshop-urile dedicate dezvoltării competențelor soft. Astfel, internii vor parcurge și programul „Leaders Explore”, care presupune cinci sesiuni online și vor participa inclusiv la programul „Community Challenge”, în cadrul căruia vor alege o temă de interes social, prin care pot aduce o schimbare în comunitate.



Internii vor primi, la finalul celor două luni ale programului, două certificări: una de absolvent al programului Rompetrol „Pregătit pentru Carieră” și una de absolvent al programului de dezvoltare personală, desfășurat împreună cu partenerii de la Fundația Leaders.





Din 2001, anul primei serii de interni Rompetrol, programul „Pregătit pentru Carieră” a strâns la start peste 1.500 de participanți, iar sute de actuali angajați ai companiilor Grupului KMG International (Rompetrol) sunt foști participanți la programele de formare.





Rompetrol Rafinare operează rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai importantă capacitate de rafinare a țițeiului din România și rafinăria Vega Ploiești, singurul producător național de bitum și solvenți ecologici.





Rominserv a fost înființată în 2001 prin fuziunea Diviziei de Construcții și Supervizare din cadrul Rompetrol, cu Divizia Mecano-Energetică din cadrul rafinăriei Petromidia și este contractorul general al Grupului KMG International.



Midia Marine Terminal este operatorul lanțului de aprovizionare și stocare țiței al Grupului, inclusiv al terminalului offshore, un sistem proiectat să transfere țiței de la/către navele tip tanc petrolier, cu capacitate cuprinsă între 60.000 TDW și 165.000 TDW.



Rompetrol Quality Control este compania de laboratoare înființată în 2004 în cadrul rafinăriei Petromidia, care oferă toată gama de servicii de analize pentru produse petroliere, factori de mediu, evaluare noxe pe loc de muncă, analiza produselor petrochimice, precum și analize de biocarburanți.





Rompetrol Energy este compania responsabilă pentru implementarea proiectului de Cogenerare, una din principalele direcții de investiții susținută de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), în parteneriat cu Ministerul Energiei.



Rompetrol Well Services este una din cele mai importante companii din segmentul de piață specific din România. Cu o experiență de peste 60 de ani, compania oferă o gamă largă de servicii specializate pentru sonde de țiței și gaze naturale.





KMG International (Rompetrol) lansează a XXII-a ediție a programului „Pregătit pentru Carieră”, la care vor lua parte 80 de studenți și proaspăt absolvenți, selectați în urma unui proces de recrutare complex, desfășurat în perioada mai – iulie. Timp de două luni, internii vor parcurge module practice și teoretice, care le vor rafina cunoștințele din industria de petrol și gaze.„De 21 de ani, programul nostru de Internship s-a dezvoltat și a ajuns să fie un răspuns real pentru nevoile de business ale Grupului. De-a lungul timpului, am descoperit absolvenți de liceu și studenți cu mare potențial, care au ajuns să ne fie colegi, iar acum performează în ariile lor de activitate. Împreună cu mentorii, am reușit să dezvoltăm o nouă structură de învățare, prin care internii și-au aprofundat cunoștințele și au deprins noi competențe, iar acest lucru ne ajută constant să continuăm transferul de cunoștințe și să creștem specialiștii de care industria are nevoie”, a declarat Gina Cruceru, Group Human Resources Director în cadrul KMG International (Rompetrol).