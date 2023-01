SUA: Dublu atac armat în California, cel puţin şapte morţi

foto: (c) The New York Times/facebook.com



Arestarea suspectului, numit de posturile locale ABC şi NBC drept Zhao Chunli, 67 de ani, a fost filmată de ambele canale.



Un asiatic, îmbrăcat într-o vestă gri cu mâneci roşii şi o şapcă gri deschis, este întins la pământ şi încătuşat, apoi percheziţionat, înainte de a fi escortat de mai mulţi poliţişti.



Potrivit NBC, bărbatul a fost reperat în vehiculul său în parcarea secţiei de poliţie din Half Moon Bay, iar în maşina lui a fost găsită o armă.



Această nouă masacru are loc la mai puţin de 48 de ore după ce un trăgător de origine asiatică a ucis 11 persoane într-o sală de dans de lângă Los Angeles, ceea ce guvernatorul Californiei Gavin Newsom a deplâns din nou.



"Mă aflu la spital pentru a mă întâlni cu victimele unei atac armat în masă când sunt chemat deoparte pentru a mi se raporta un alt atac armat. De data aceasta la Half Moon Bay. Tragedie după tragedie", a scris democratul pe Twitter.



Joe Biden a fost, de asemenea, informat, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Karine Jean-Pierre, pe Twitter. Preşedintele american "a cerut forţelor de ordine federale să ofere toată asistenţa necesară autorităţilor locale", a precizat ea.

