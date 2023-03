SUA nu vor oferi Moscovei date privind armele nucleare după suspendarea New START

Statele Unite ale Americii au informat Rusia că nu vor face schimb de date cu privire la forţele lor nucleare, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe, calificând această schimbare de atitudine drept un răspuns la decizia Moscovei de a-şi suspenda participarea la tratatul New START privind limitarea armelor nucleare, informează agenţia Reuters.„În conformitate cu legislaţia internaţională, SUA au dreptul să răspundă la încălcarea de către Rusia a tratatului New START prin adoptarea de contramăsuri proporţionale şi reversibile pentru a determina Rusia să revină la respectarea obligaţiilor sale”, a declarat un purtător de cuvânt Consiliului de Securitate Naţională.„Aceasta înseamnă că, întrucât pretinsa suspendare a participării Rusiei la tratatul New START este nevalabilă din punct de vedere juridic, SUA au dreptul legal să renunţe la actualizarea bianuală a datelor privind capacităţile sale nucleare ca răspuns la încălcările comise de Rusia”, a explicat purtătorul de cuvânt citat.Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat suspendarea participării Rusiei la New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară care mai era încă în vigoare cu SUA, în discursul său despre starea naţiunii la 21 februarie, dând vina pe politica Occidentului faţă de Moscova.Tratatul New START a fost semnat la Praga, la 8 aprilie 2010, de către preşedintele de atunci al SUA, Barack Obama, şi omologul său rus de la acea vreme, Dmitri Medvedev.Tratatul a limitat numărul de arme nucleare strategice la 1.550 de focoase şi 700 de sisteme balistice pentru fiecare dintre cele două puteri pe uscat, pe mare sau în aer.Relaţiile Rusiei cu SUA se deterioraseră înainte de invazia declanşată de Kremlin în Ucraina la 24 februarie 2022, dar această agresiune neprovocată şi nejustificată împotriva unui stat independent şi suveran le-au agravat şi mai mult, atât Statele Unite, cât şi cele mai multe ţări occidentale instituind sancţiuni severe împotriva Federaţiei Ruse.XXXMinisterul Apărării de la Moscova a anunţat, miercuri, 29 martie, că forţele armate ruse au început exerciţii cu sistemul de rachete balistice intercontinentale Iars. La manevre, participă peste 3000 de militari şi vor fi folosite circa 300 de elemente de echipament.Obiectivul preşedintelui Vladimir Putin este de a adăuga rachetele Iars - care au înlocuit sistemul Topolov - la arsenalul de „arme invincibile” al Rusiei, ca principală componentă atomică terestră, reaminteşte Reuters. Agenţia apreciază că exerciţiile sunt o nouă încercare de a etala forţa nucleară rusă.