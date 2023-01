Suedia e pregătită de un nou vot pe Schengen, Austria şi Olanda încă nu. Care mai sunt şansele pentru România

A făcut anunţul chiar în plenul Parlamentului European, dar nu este clar când se va întâmpla un nou vot.

Cel mai probabil nu va avea loc la Consiliul JAI din martie, în condiţiile în care Austria încă blochează România, Olanda încă blochează Bulgaria, iar cele două ţări nu sunt discutate separat.







Care mai sunt şansele ca România să intre în Schengen anul acesta



Martor a fost şi europarlamentarul Eugen Tomac la anunţul premierului suedez la Strasbourg.

"Cred că acest semnal politic transmis astăzi în plenul Parlamentului European reprezintă un prim pas în care se pot schimba lucrurile. Cel puțin am văzut un șef de guvern care deține președinția Uniunii Europene, care pentru prima dată, foarte ferm și clar, a spus dar știm că sunteți dezamăgiți, susținem să fie pusă pe ordinea de zi extinderea spațiului Schengen. (...)Sunt, personal, însă extrem de rezervat, pentru că am văzut că până la această oră, cel puțin în ceea ce privește Austria, nimeni nu a dorit să dea niciun semn de normalitate. Atât timp cât noi îndeplinim toate criteriile, nu din acest an ci din 2010. Citește mai departe