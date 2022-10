Sute de noi cazuri de infectare cu febra Dengue, în Pakistan. Oamenii mor pe bandă rulantă

În contextul noilor cazuri de febră dengue raportate, numărul infecţiilor înregistrat în septembrie în provincie a crescut la 6.927. Numărul total al cazurilor locale de infectare din acest an a urcat la 9.496, iar cel al deceselor este de 37.



Recent, alte 342 de persoane au fost diagnosticate cu această boală în provincia nord-vestică Khyber Pakhtunkhwa. Numărul cazurilor active din provincie este în prezent de 1.685, iar totalul cazurilor din acest an a ajuns la 8.070.



Provincia estică Punjab a raportat 245 de cazuri noi. De asemenea, capitala provinciei Punjab, Lahore, a raportat 115 cazuri noi, fiind urmată de oraşul Rawalpindi, cu 45 de cazuri. Numărul total al cazurilor de dengue înregistrate în acest an în Punjab a crescut la 5.981.



Guvernul pakistanez a lansat o campanie împotriva dengue, ce include creşterea nivelului de conştientizare a publicului ca răspuns la numărul alarmant de mare de cazuri din ţară, şi a luat măsuri speciale în zonele cu focare pentru a reduce răspândirea acestei boli care este transmisă de ţânţari.





Numărul cazurilor de febră Dengue a continuat să crească în Pakistan pe fondul unui focar cauzat în primul rând de inundaţiile declanşate de ploile musonice abundente ce afectează ţara din Asia de Sud, informează agenţia Xinhua.În ultimele ore, alţi doi pacienţi au murit în sudul provinciei Sindh, în acelaşi interval fiind raportate 324 de noi cazuri de infectare, a anunţat departamentul sanitar provincial. Cea mai grav afectată zonă este Karachi, capitala provinciei, care a raportat 280 de cazuri noi.