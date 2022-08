Tatăl lui Elon Musk spune că nu este mândru de fiul său

„Nu. Știi, suntem o familie care facem multe lucruri de mult timp, nu este ca și cum am început brusc să facem ceva”, a răspuns Errol.



Totuși, în interviul de luni, Errol a recunoscut că Elon, fondatorul Tesla și șeful SpaceX, a realizat destul de multe în comparație cu frații săi.



„Au văzut o mulțime de lucruri și am făcut multe lucruri împreună”, a spus Errol despre familia sa, referindu-se la călătoriile familiei în China sau în pădurile tropicale amazoniene. „Dar Elon a depășit cu adevărat așteptările”.



Totodată, Errol Musk a afirmat că fiul lui nu este mulțumit pe deplin de realizările lui și că nu este atât de fericit pe cât și-ar dori să fie.



„Este frustrat de progres și este de înțeles”, a spus Errol. „Știu că sună nebunesc, dar avem tendința să gândim așa ca familie. Acum are 50 de ani și încă mă gândesc la el ca la un băiețel. Dar are 50 de ani”.





Tatăl lui Elon Musk a făcut o declarație surprinzătoare în timpul unui interviu, spunând că nu este mândru de fiul său miliardar, scrie The Guardian.În timpul interviului la un post de radio din Australia, Errol Musk, în vârstă de 76 de ani, a fost întrebat dacă este mândru de realizările lui Elon.