Te-ai gândit să montezi o somieră 160x200? O decizie cu efecte imediate asupra stării tale de sănătate

Durerile de spate au devenit insuportabile, așa că, dacă ai decis că a venit momentul să iei măsuri, poți începe prin a monta o somieră 160x200, care să îți redea rapid confortul și somnul fără probleme.Un pat confortabil poate să îți influențeze în mod categoric atât calitatea somnului, cât și starea de sănătate. Denumirea generală de ”pat” implementată în percepția colectivă însumează însă trei componente diferite, la fel de importante, și anume:· cadrul de pat;· salteaua;· somiera.Fiecare dintre aceste elemente își aduce un aport considerabil în obținerea unui spațiu de dormit confortabil și sănătos. Montarea unui sistem de somiera 160x200 sub saltea contribuie în mod categoric la adaptarea unei poziții de somn corecte, astfel încât să te poți ridica din pat odihnit și fără urmă de dureri.O somieră reprezintă un sistem de susținere a saltelei, poziționat sub aceasta. Acest tip de sistem de susținere este proiectat pentru a menține forma naturală a coloanei vertebrale și pentru a distribui uniform greutatea corpului pe toată lungimea patului.O somieră 160x200 este mai mică decât o somieră king size, care are dimensiunile 180x200. Ambele oferă spațiu generos pentru somn, dar alegerea depinde de preferințele personale și de dimensiunea camerei și a cadrului de pat. Somierele de acest tip sunt potrivite pentru majoritatea tipurilor de saltele, inclusiv cele cu memorie.Aceste somiere includ arcuri sau bobine care oferă susținere și elasticitate patului. Această opțiune este ideală pentru cei care preferă o senzație mai fermă a patului și doresc un nivel mai mare de susținere pentru coloana vertebrală.Somierele cu plăci de spumă oferă o senzație mai moale și mai pufoasă. Acestea se pot adapta contururilor corpului și oferă un nivel ridicat de confort, deoarece reduc punctele de presiune din zona coloanei vertebrale.Somierele reglabile permit ajustarea poziției patului în funcție de preferințele individuale. Acestea sunt ideale pentru persoanele care doresc să citească, să privescă la televizor sau să petreacă timp cu picioarele ridicate pentru un confort sporit.Alegerea unei somiere de dimensiuni 160x200 aduce numeroase beneficii pentru calitatea somnului și îți influențează în mod clar starea generală de sănătate. Iată 3 motive pentru care să alegi o astfel de somieră:cu o dimensiune mai mare decât cea a unui pat obișnuit, un model de dimensiuni 160x200 oferă suficient spațiu pentru ca partenerii să se miște și să se întindă fără a se deranja unul pe celălalt în timpul somnului;datorită dimensiunii sale și a structurii sale solide, acest sistem oferă o susținere optimă pentru coloana vertebrală și corp în timpul somnului;datorită diversității tipurilor de modele disponibile, poți alege o opțiune care se potrivește preferințelor tale personale pentru senzația de confort sporit.Așadar, un astfel de sistem de susținere a saltelei merită investiția. Durata de viață a unei somiere variază în funcție de calitatea construcției și de frecvența utilizării, dar, în general, poate dura între 7 și 10 ani. Consultă oferta completă și alege-ți somiera potrivită! Investește în confortul și sănătatea ta și nu vei regreta!