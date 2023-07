Tesla este cu mult în faţa constructorilor germani în cursa globală a automobilelor electrice

În ultimii ani, constructorii auto germani au anunţat planuri ambiţioase de tranziţie la automobilele electrice pentru a contesta poziţia dominantă a Tesla Inc. pe acest segment dar cu toate acestea au rămas şi mai mult în urma constructorului american, transmite Bloomberg.În prima jumătate a acestui an, Tesla a livrat 889.015 de automobile electrice, adică mai mult decât au livrat împreună Volkswagen AG, BMW AG, Mercedes-Benz Group AG şi Porsche AG.În timp ce producătorii germani sunt blocaţi în negocieri dificile cu sindicatele pentru modernizarea facilităţilor de producţie care datează din perioada motoarelor pe combustie, Tesla intenţionează să îşi extindă uzina din Germania şi în paralel se pregăteşte să construiască o nouă uzină în Mexic.„Tesla este încă mult în faţa constructorilor germani pe toate pieţele importante. Constructorii germani sunt presaţi să majoreze volumele pentru a ajunge la economiile de scară necesare pentru a face automobilele electrice profitabile”, spune Matthias Schmidt, analist pe piaţa auto.Constructorii germani au înflorit în trecut pentru că au perfecţionat producţia de vehicule care rulau pe benzină şi motorină, cu sute de producători locali de componente care îi aprovizionau cu cutii de viteze, injectoare de combustibili şi arbori cotiţi. Acum că vehiculele pe baterie sunt pe primul plan, avantajul oferit constructorilor germani de politica „Vorsprung durch Technik” (-Avans prin tehnologie-nr.) s-a evaporat.În cea mai mare economie a Europei, presiunile inflaţioniste, lipsa de muncitori calificaţi şi preţurile mari la energie se adaugă provocărilor structurale ridicate de tranziţia la vehiculele electrice. Potrivit unui sondaj Ifo Institute publicat luna aceasta, aşteptările constructorilor auto germani sunt la cel mai scăzut nivel de după criza financiară din 2008.Însă cea mai mare ameninţare la adresa producătorilor germani este slăbirea poziţiei lor în China. Timp de decenii VW, BMW şi Mercedes au dominat vânzările de automobile cu motoare pe combustie în China, cea mai mare piaţă auto din lume, însă recent au căzut în urma mărcilor chineze care au reuşit să lanseze vehicule electrice accesibile şi tehnologie adecvată gusturilor locale.Companiile germane generează în continuare profituri consistente din vânzarea de modele pe combustie, inclusiv în China. Mercedes şi BMW nu urmează exemplul Tesla de a ieşi de pe segmentele premium şi de asemenea îşi dublează vânzările de vehicule electrice de la un an la altul. Planurile constructorilor germani de a introduce platforme dedicate vehiculelor electrice la mijlocul acestui deceniu, în ideea de a reduce costul vehiculelor electrice, ar putea modifica dinamica.„Următoarea generaţie de platforme de vehicule electrice din partea germanilor ar putea să schimbe lucrurile. Tot atunci vom vedea un avans puternic din partea lor, inclusiv în China”, a apreciat Michael Dean, analist la Bloomberg Intelligence.