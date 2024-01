Theodoros Rousopoulos, ales preşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Grecul Theodoros Rousopoulos a fost ales preşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, preluând funcţia de la olandezul Tiny Kox şi devenind al 35-lea preşedinte al acestui for din 1949, se arată într-un comunicat de presă transmis de Consiliul Europei.Preşedintele APCE are un mandat de un an, care poate fi prelungit o singură dată.Rousopoulos a vorbit în discursul său inaugural despre ziua de 24 februarie 2022, „când am asistat cu toţii la atacul sălbatic, nemilos şi nejustificat al Rusiei - care era pe atunci membră a Consiliului - asupra unei ţări libere, Ucraina”. De atunci, „cetăţenii ucraineni, şi în special copiii, au avut de suferit, trăind în fiecare zi mai degrabă cu frică de moarte decât cu speranţa fericirii”, a adăugat el.„Nu vă voi surprinde dacă vă voi spune că, în timpul preşedinţiei mele, Ucraina şi asigurarea tragerii la răspundere pentru crimele îngrozitoare comise pe teritoriul ei vor fi principala mea prioritate”, a spus Rousopoulos.El a amintit printre provocările mandatului său „problemele şi pericolele care ar putea apărea pentru democraţie din dezvoltarea la întâmplare a Inteligenţei Artificiale”.