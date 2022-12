Cine ar fi crezut că unul dintre cele mai stresante seriale făcute vreodată va deveni unul dintre hiturile de succes ale anului 2022? „The Bear”, drama FX, are un mod interesant de a sfida așteptările. Aceasta este povestea lui Carmy, un bucătar câștigător al premiului James Beard, care vine acasă în Chicago pentru a salva mica afacere de familie cu sandvișuri, după sinuciderea fratelui său. Crudă și frenetică, este o poveste captivantă despre familie, traume și dependență, care nu trebuie ratată. 9. „The Bear”Cine ar fi crezut că unul dintre cele mai stresante seriale făcute vreodată va deveni unul dintre hiturile de succes ale anului 2022? „The Bear”, drama FX, are un mod interesant de a sfida așteptările. Aceasta este povestea lui Carmy, un bucătar câștigător al premiului James Beard, care vine acasă în Chicago pentru a salva mica afacere de familie cu sandvișuri, după sinuciderea fratelui său. Crudă și frenetică, este o poveste captivantă despre familie, traume și dependență, care nu trebuie ratată. Citește mai departe

Anul 2022 a fost cel în care „Ozark” a revenit la Netflix, „Stranger Things” a bătut recorduri de audiență pe aceeași rețea de streaming, iar „Succession” de la HBO a avut nu mai puțin de 25 de nominalizări la premiile Emmy. Dar nu pe ele le vei regăsi în Top 10 cele mai bune seriale din 2022, pentru că vrem să îți semnalăm câteva producții pe care merită să le pui pe lista de seriale pe care trebuie să le vezi.Top 10 cele mai bune seriale din 2022Am făcut o listă subiectivă, desigur, dar de suflet, cu cele mai bune seriale din anul care s-a încheiat. Ține-le minte și încearcă să le vezi cât mai curând, pentru că sunt producții care au făcut diferența în anul care a trecut.10. „Interview With the Vampire”La aproape trei decenii de la filmul cu Brad Pitt și Tom Cruise în rolurile principale, 2022 a adus în sfârșit serialul „Interview With the Vampire” pe care îl merită fanii devotați ai scriitoarei Anne Rice. Opulentă, grafică și incredibil de erotică, adaptarea lui Rolin Jones spune povestea familiară a doi strigoi prinși într-o poveste de dragoste complicată, cu câteva actualizări inteligente (faptul că cea mai mare parte a poveștii nu este plasată în New Orleansul colonial din 1791, ci mai degrabă în 1910, fiind una dintre ele). În acest oraș Louis nu este proprietarul unei plantații, așa cum spune Rice, ci un om de afaceri negru care are un bordel în cartierul roșu, unde se luptă cu sexualitatea sa și se confruntă cu nenumărate brutalități rasiste.