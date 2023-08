Trei ziariste ruse ar fi fost otrăvite în străinătate, potrivit unei investigații a presei ruse de opoziție

sursa foto: theins.ru

The Insider, publicaţie rusă de investigaţie afiliată opoziţiei şi interzisă în Rusia, dă asigurări că diverşi experţi au confirmat faptele, inclusiv un medic care a ajutat la salvarea vieţii liderului opoziţiei Aleksei Navalnîi, tratat într-un spital din Berlin în 2020 după ce în corpul său au fost găsite urme ale unei neurotoxine din familia Noviciok.Primul caz de presupusă otrăvire este cel al jurnalistei Jelena Kostjuţcenko, care a publicat în 2022 rezultatele unei investigaţii privind comportamentul trupelor ruse în Ucraina care indicau săvârşirea unui genocid.Kostjuţcenko a fost avertizată de şefii ei că nu ar trebui să se întoarcă la Moscova, aşa că s-a mutat la Berlin şi a început să lucreze în capitala Germaniei pentru mass-media de opoziţie Meduza, care şi-a mutat sediul în Letonia. În octombrie 2022, revenită din Ucraina, jurnalista s-a simţit rău. După un prim set de analize, cauza simptomelor pe care le prezenta nu a putut fi stabilită, dar The Insider dă asigurări că medici şi specialişti în otrăvire au pus simptomele pe seama unui agent extern. Deşi ancheta asupra cazului a fost închisă de autorităţile germane în luna mai, aceasta a fost redeschisă.Al doilea caz este cel al jurnalistei Natalija Arno, preşedinta Fundaţiei Rusia Liberă, care susţine sancţiunile împotriva regimului preşedintelui rus Vladimir Putin. Arno a participat la un eveniment la Praga în luna mai a acestui an, după care a început să se simtă rău şi a decis să zboare imediat la Washington, unde locuieşte. Acolo a făcut mai multe analize şi a fost deschisă o anchetă, în condiţiile în care medicii ei declară, potrivit The Insider, că a fost otrăvită cu o substanţă neurotoxică, deşi nu au făcut publice detaliile.Al treilea caz este cel al jurnalistei Irina Bablojan, de la publicaţia rusă Eco Moscvî, care s-a deplasat la Tbilisi, capitala Georgiei, în octombrie 2022. Acolo a avut diverse simptome, iar experţi consultaţi de The Insider au afirmat că aceste simptome sunt compatibile cu o otrăvire şi le compară cu cazul Jelenei Kostjuţcenko.