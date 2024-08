Turcia insistă pe necesitatea prezenţei în Siria. „Împiedicăm împărţirea crearea unui coridor terorist!”

Prezenţa Turciei în Siria vecină are ca scop prevenirea ca această ţară sfâşiată de război să cadă sub controlul grupărilor teroriste, a declarat un oficial al Ministerului turc al Apărării, potrivit agenţiei AFP.Clarificarea vine după comentarii făcute duminică de preşedintele sirian Bashar al-Assad, care a spus că apropierea de Ankara nu este condiţionată de o retragere a Turciei de pe teritoriul sirian, aşa cum a cerut anterior Damascul.Cele două ţări au rupt toate relaţiile oficiale în 2011, după începerea conflictului sirian care a divizat ţara.„Prezenţa Turciei în Siria împiedică împărţirea teritoriului sirian şi crearea unui coridor terorist”, a declarat sursa, sub condiţia anonimatului.Forţele turce şi facţiunile rebele susţinute de Turcia controlează mari părţi din nordul Siriei, iar Ankara a lansat ofensive transfrontaliere succesive din 2016, în principal pentru a eradica zona de Forţele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi şi susţinute de SUA.Turcia consideră Unităţile de Protecţie a Poporului Kurd (YPG), care domină SDF, ca fiind o ramură a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), pe care îl descrie drept un grup terorist.„Vrem o Sirie democratică şi prosperă, nu o Sirie afectată de instabilitate şi organizaţii teroriste”, a adăugat aceeaşi sursă.