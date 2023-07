Ucraina anunţă că va aloca aproape un miliard de euro pentru producţia internă de drone

Premierul ucrainean Denis Şmîgal a anunţat, miercuri, 26 iulie, că guvernul său va aloca pentru restul acestui an 40 miliarde de grivne (aproximativ un miliard de euro) pentru a finanţa producţia de drone de către producătorii ucraineni, potrivit agenţiei EFE.„Acum un an, datorită iniţiativei UNITED24 a preşedintelui Volodimir Zelenski, am colectat patru miliarde de grivne pe care i-am investit în producătorii ucraineni de drone”, a afirmat Şmîgal vorbind la un eveniment public, referindu-se la iniţiativa prezidenţială de a obţine donaţii.Premierul a reamintit că, la vremea respectivă, în proiect erau implicate aproximativ zece companii.„Astăzi sunt peste 40 de companii care au încheiat contracte cu statul, iar producţia internă de drone a crescut de zece ori”, a afirmat şeful guvernului ucrainean, care a făcut o prioritate din dezvoltarea, împreună cu sectorul privat, a producţiei interne de drone pentru a aproviziona armata cu mii de aparate aeriene fără pilot.