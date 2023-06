UE analizează relaxarea restricţiilor privind organismele modificare genetic. Care e scopul

Comisia Europeană intenţionează să relaxeze o parte din restricţiile impuse anumitor culturi modificate genetic, în ideea de a ajuta fermierii să se adapteze la schimbările climatice, însă această modificare este posibil să relanseze o dezbatere la nivelul Europei cu privire la tehnicile controversate de editare genomică, informează Financial Times.Potrivit unui proiect de reglementare consultat de Financial Times, multe plante modificate ar urma să fie aprobate la fel ca şi culturile convenţionale, în loc să treacă prin actualul regim comunitar care se aplică OMG-urilor, care este unul complicat şi costisitor.Planul ar înfiinţa o categorie de plante care au utilizat editarea genomică pentru a crea noi soiuri dar care ar fi putut fi realizate şi prin tehnici tradiţionale de ameliorare. Printre aceste plante se numără grâul care rezistă la secetă, tomatele care rezistă la dăunători şi cartofii care conţin mai puţină acrilamidă, un compus care devine cancerigen atunci când cartofii sunt prăjiţi.Oficialii europeni susţin că noile tehnici de editare genomică sunt vitale pentru a menţine randamentul culturilor agricole, într-un moment în fermierii se confruntă cu schimbările climatice care produc secete şi inundaţii. În plus, graţie acestor noi tehnici ar fi posibilă o diminuare a utilizării de pesticide îngrăşăminte şi alte chimicale.Financial Times precizează însă că este posibil ca aceste propuneri să sufere modificări înainte de a fi prezentate în mod oficial de executivul comunitar, în data de 5 iulie."Ştiinţa şi datele arată că acestea pot fi create şi prin tehnicile tradiţionale de ameliorare a culturilor. Argumentele economice sunt foarte puternice. Dacă vrem să facem faţă schimbărilor climatice şi să sprijinim securitatea alimentară avem nevoie de aceste tehnici", a declarat un oficial european.Propunerile stabilesc diferite opţiuni de reglementare dar este preferat un regim mai relaxat pentru majoritatea noilor soiuri de plante, care ar urma să fie "tratate similar cu plantele convenţionale şi nu ar necesita autorizare, analiza riscurilor, trasabilitate şi etichetare precum OMG-urile", se precizează în proiectul de reglementare.