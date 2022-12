UE se îndreaptă spre 2023 în stare de criză

Preocupată de multiple crize, UE a avut un an agitat. Multe dintre calamităţile care au zguduit UE în 2022 vor fi încă prezente în 2023, relatează vineri platforma media enr.Un an cu multiple crize se apropie de sfârşit. Zguduită de preţurile ridicate la energie, de creşterea numărului de migranţi, de un presupus scandal de corupţie în Parlamentul European şi de războiul Rusiei în Ucraina, UE intră în anul 2023. Este puţin probabil ca aceste probleme să fie remediate în 2023, însă un stat membru al UE are motive să se bucure.Croaţia va deveni, după 2022, un membru pe deplin integrat al Uniunii Europene. De la începutul anului viitor, ţara va face parte atât din zona euro, cât şi din spaţiul Schengen fără controale la frontierele interne.Croaţia s-a alăturat astfel unui club de 15 ţări (Belgia, Estonia, Franţa, Grecia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania) care sunt membre ale celor mai integrate confederaţii de pe continent - UE, zona euro, spaţiul Schengen şi NATO. Croaţia este unul dintre membrii acestor cluburi care în urmă cu 30 de ani avea un sistem comunist cu un singur partid, la fel ca Estonia, Letonia, Lituania sau Slovenia. Citește mai departe