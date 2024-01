UE va sabota economia Ungariei dacă Budapesta blochează acordarea unui nou ajutor pentru Ucraina

Uniunea Europeană va sabota economia Ungariei în cazul în care Budapesta blochează acordarea unui nou ajutor pentru Ucraina la summitul blocului care are loc săptămâna aceasta, arată un plan confidenţial elaborat de Bruxelles, citat de Financial Times, relatează agenţia Reuters.Bruxellesul a schiţat chiar o strategie pentru a viza în mod explicit vulnerabilităţile economice ale Ungariei, a-i destabiliza moneda şi a determina prăbuşirea încrederii investitorilor, într-o tentativă de a lovi locurile de muncă şi creşterea din această ţară în cazul în care Budapesta refuză să renunţe la veto-ul său faţă de ajutorul pentru Kiev, a scris Financial Times, citând un document elaborat de oficiali ai UE.Documentul la care Financial Times a avut acces notează că, în cazul în care nu se ajunge la un acord până la 1 februarie, ceilalţi şefi de stat şi de guvern ar urma să „declare public că, în lumina comportamentului neconstructiv al premierului ungar, este de neînchipuit ca UE să furnizeze fonduri Budapestei”.Ministrul ungar pentru afaceri europene, Janos Boka, a declarat că Budapesta nu este la curent cu o astfel de ameninţare financiară, dar că Ungaria nu va ceda la presiuni.