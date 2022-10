Un bărbat a venit cu un covor la moaștele Sfintei Parascheva: „L-a trimis fata mea”

„Am adus un covor pentru Sfânta Parascheva. Păi dacă-i ziua ei pe 14 octombrie, am adus un covor. Venim în fiecare an, dar l-a trimis fata mea”, a spus un bărbat venit la moaște.



„Am de la tricoul nurorii, tricoul biatului, ale mamei, al unei vecine care are un copil mai bolnav, la fraţi, că au probleme. Tricouri, batice”, a spus un alt pelerin.





Un bărbat a venit cu un covor la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. De pe 8 octombrie şi până acum au trecut deja pe la moaştele Sfintei Parascheva peste 100.000 de pelerini, potrivit Digi24