Un birou internaţional de anchetă privind invazia rusă în Ucraina s-a deschis la Haga

Un birou internaţional de anchetă însărcinat cu investigarea invaziei ruse în Ucraina s-a deschis, luni, 3 iulie, la Haga, aceasta fiind prima etapă către eventuala creare a unui tribunal menit să îi judece pe liderii ruşi, transmite agenţia AFP.Centrul internaţional pentru urmărirea în justiţie a infracţiunii de agresiune contra Ucrainei (ICPA) reuneşte procurori de la Kiev, din Uniunea Europeană şi SUA şi de la Curtea Penală Internaţională (CPI).Această formă a procuraturii are misiunea de a strânge probe şi de a ancheta. Ea este considerată ca o primă etapă înaintea creării unui tribunal special pentru a judeca cele mai înalte oficialităţi ruse pentru declanşarea războiului din Ucraina.În cadrul inaugurării ICPA, la sediul de la Haga al Eurojust, agenţia judiciară a Uniunii Europene, a fost organizată o conferinţă de presă la care au luat parte procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, procurorul CPI, Karim Khan, procurorul general adjunct al SUA, Kenneth Polite, şi comisarul european pentru justiţie, Didier Reynders, a precizat Eurojust.Cererile de creare a unui tribunal special dedicat războiului din Ucraina s-au multiplicat, CPI neavând competenţe pentru judecarea crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii comise în Ucraina.În luna martie, CPI, ce are sediul tot la Haga, a emis un mandat de arestare pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin pentru presupusa deportare de copii ucraineni.Ucraina a exercitat constant presiuni pentru crearea unui tribunal special după descoperirea a sute de cadavre în urma retragerii, în aprilie 2022, a trupelor ruse din oraşul ucrainean Bucea, situat în apropiere de Kiev.Sprijinul internaţional pentru acest demers a sporit, iar în luna februarie, Comisia Europeană a anunţat crearea ICPA. Bruxellesul a declarat că acest centru are drept „ultim obiectiv aducerea în faţa justiţiei a celor responsabili pentru invadarea Ucrainei”.