Un dezvoltator software acuză Ministerul Sănătății că nu mai vrea să preia o aplicație făcută gratuit pentru tratamentul pacienților arși

„Șapte ani de la Colectiv și aproape doi ani de când încercăm să dăm în folosință o aplicație făcută pentru ministerul sănătății, pentru tratamentul pacienților arși. Am tot tăcut și am încercat pe diverse căi să deblochez situația, dar am epuizat și căile și rezerva de răbdare”, a scris Mihai Matei pe pagina sa de Facebook.





Acesta a povestit cum în urmă cu doi ani a fost contactat de conducerea Ministerului pentru dezvoltarea, „pro bono”, a unei aplicații pentru arși. În acel moment, la conducerea instituției era Vlad Voiculescu de la USR.





Mihai Matei, CEO-ul unei companii software și președintele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii, susține că Ministerul Sănătății a blocat preluarea unei aplicații pe care o ceruse în urmă cu doi ani. Aceasta este gândită să ajute medicii în tratamentul pacienților cu arsuri și a fost dezvoltată printr-un parteneriat care nu implica niciun fel de costuri din partea statului, potrivit Libertatea