Un tânăr pasionat de arme, fost angajat la o bază militară, autorul Pentagon Leaks

Persoana care a divulgat documente clasificate ale serviciilor secrete americane care au dus la declanşarea unei anchete de securitate naţională este un tânăr pasionat de arme, în jur de 20 de ani, care a lucrat la o bază militară, a relatat The Washington Post, care a citat membri ai unui grup de discuţii online pe care îl folosea şi presupusul autor, transmite agenţia Reuters.Persoana a postat documente clasificate pe un grup de discuţii de pe platforma de mesagerie Discord, unui număr de circa 25 de bărbaţi şi băieţi care împărtăşeau „o pasiune comună pentru arme, echipament militar şi Dumnezeu”, a scris The Washington Post, care şi-a redactat articolul - în care nu identifică persoana respectivă - pe baza unor interviuri cu doi membri ai platformei Discord, populară în rândul amatorilor de jocuri video.Reuters anunţă că nu a putut verifica detalii din relatarea publicaţiei americane.Departamentul de Justiţie a deschis o anchetă penală oficială săptămâna trecută după ce chestiunea a fost sesizată de Pentagon, care evaluează pagubele provocate de ceea ce s-ar putea dovedi cea mai gravă scurgere de informaţii clasificate din SUA din ultimii ani.Persoana era cunoscută sub pseudonimul OG, argou pentru Original Gangster, sau un tradiţionalist de şcoală veche. Persoana a fost descrisă de una dintre sursele The Washington Post ca având între 20 şi 25 de ani, şi - potrivit aceleiaşi surse - era apreciat de membrii grupului.