Ungaria îl cheamă pe ambasadorul ucrainean la explicații pentru declaraţiile făcute

„E momentul ca liderii ucraineni să înceteze cu insultele la adresa Ungariei și să accepte voința poporului ungar”, a spus Szijjarto într-un comunicat, referindu-se inclusiv la victoria detașată a lui Viktor Orban în alegerile parlamentare de duminică.





Într-o postare pe Facebook, Szijjarto a afirmat că Ungaria are o poziţie clară în privinţa războiului din Ucraina: „Noi am condamnat agresiunea militară, susţinem suveranitatea Ucrainei, am acceptat sute de mii de refugiaţi şi am trimis sute de tone de alimente şi alte donaţii”.





În acelaşi timp, guvernul de la Budapesta consideră securitatea ungurilor drept o prioritate, susține Szijjarto. „Acesta nu este războiul nostru, vrem să stăm şi vom sta în afara lui”, a adăugat el.





„Guvernul (n. red. - ungar) nu va risca pacea şi securitatea ungurilor, prin urmare nu va trimite arme şi nu va vota pentru sancţiuni energetice împotriva Rusiei”.





Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, l-a chemat la explicații pe ambasadorul ucrainean la Budapesta, miercuri, pentru ceea ce diplomația ungară a numit afirmații ofensatoare legate de poziția țării față de războiul din Ucraina, relatează Reuters.