Ungaria îşi propune să exercite o preşedinţie central-europeană adevărată a Consiliului UE

Ungaria intenţionează să se axeze în cele şase luni în care va deţine preşedinţia Consiliului UE pe probleme care sunt importante pentru Europa Centrală, precum combatarea migraţiei ilegale, extinderea UE spre Balcanii de Vest şi securitatea energetică, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto, într-o conferinţă de presă comună cu omologul ceh Jan Lipavsky, transmite agenţia MTI.Peter Szijjarto a remarcat că întrevederea are loc într-o perioadă extrem de dificilă, în care lumea să confruntă cu grave provocări, însă aceasta ar putea ajuta la întărirea experienţei comune a ţărilor Europei Centrale, pentru că acestea sunt cele mai afectate de consecinţele războiului din vecinătatea lor.„Unul din obiectivele principale ale viitoarei preşedinţii ungare a Consiliului UE, în a doua jumătate a anului, va fi să stopeze declinul comunităţii, iar celălalt să exercite o adevărată preşedinţie central-europeană, ceea ce înseamnă că Ungaria se va concentra pe teme care sunt importante pentru Europa Centrală”, a spus Szijjarto.O atenţie specială va fi acordată succesului luptei împotriva migraţiei ilegale, accelerării extinderii UE în Balcanii de Vest şi garantării securităţii energetice. Efectele dramatice ale valurilor de migraţie au fost trăite în mod direct în Europa Centrală în 2015 şi o cooperare regională serioasă a fost necesară pentru oprirea afluxului de migranţi.„Poliţiile cehă, slovacă şi poloneză ne-au ajutat şi continuă să ne ajute la graniţele de sud ale Ungariei să ţinem în afară migranţii ilegali care ameninţă Europa”, a declarat Szijjarto.„Au fost necesare eforturi continue ale celor patru prim-miniştri central-europeni pentru a ţine sub control problema cotelor şi a nu permite ca mii sau zeci de mii de migranţi ilegali să se plimbe pe aici fără control”, a adăugat el, subliniind că „vom continua să ne opunem presiunii în ce priveşte cotele de migranţi”.Comentând cu privire la extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest, Szijjarto a criticat faptul că ţări candidate din regiune aşteaptă de peste 14 ani, ceea ce, în opinia sa, subminează credibilitatea politicilor UE.„Aceasta este o situaţie care trebuie rezolvată, de aceea preşedinţia ungară a Consiliului UE are o agendă clară de a ajuta ţările din Balcanii de Vest să accelereze procesul de aderare”, a spus Szijjarto.