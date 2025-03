Uniunea Europeană insistă asupra consolidării militare a Ucrainei înaintea negocierilor de pace

Uniunea Europeană a reiterat, în contextul reuniunii de marți, 11 martie, dintre Ucraina și SUA în Arabia Saudită, că este necesar ca Kievul să fie consolidat militar în continuare pentru a avea o poziție de forță la masa negocierilor, înainte de începerea propriu-zisă a discuțiilor de pace, informează agenţia EFE.„În toate contactele pe care le-am avut, am reiterat la toate nivelurile că este în interesul Ucrainei, al UE și, în cele din urmă, al SUA ca Ucraina să fie într-o poziție de forță înainte de a intra în negocieri de pace”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.La rândul său, purtătoarea de cuvânt a diplomației europene, Anitta Hipper, a adăugat că UE este interesată de „o pace durabilă și justă în Ucraina și aceasta este ceea ce am făcut de la începutul invaziei ruse”.„Am fost alături de Ucraina și ne-am asigurat că este puternică și are o poziție puternică pe câmpul de luptă, astfel încât să aibă o poziție puternică și la masa negocierilor”, a spus ea.Cât privește întâlnirea dintre ucraineni și americani din Arabia Saudită, Hipper a spus că speră la o Ucraina puternică și la o pace justă și durabilă.Referitor la implicarea Arabiei Saudite pe post de mediator, purtătoarea de cuvânt citată a afirmat că „avem nevoie ca toți actorii să susțină eforturile de sprijinire a Ucrainei”.De asemenea, ea a menționat că Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și de securitate, Kaja Kallas, va susține marți, 11 martie, primul său discurs în cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind cooperarea UE-Națiunile Unite și se va întâlni cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.