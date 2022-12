Val de acuzaţii grave, în Tulcea. Caii sălbatici de la Letea, duşi la abator

Voluntarii au sesizat de mai multe ori autoritățile și le-au trimis și imagini, însă în loc să ia măsuri, filmările au ajuns la cei care încalcă legea.







"Întâmplător, într-una din zile la sfârșitul lui octombrie am descoperit că se transportă cai cu cabara sau barja, cum i se mai spune. Am sesizat autoritățile în repetate rânduri și nu am primit decât faptul că ei au dat infractorilor informațiile primite de la noi, i-au pus în gardă și le-a dat posibilitatea să ne amenințe, să ne intimideze.







Caii sălbatici, pe care îi admiră toți turiștii nu au proprietari", spune Rodica Crăciunescu, voluntar.







Iubitorii de animale susțin că au depus plângeri la direcția santira veterinară, la administrația Deltei dar și la poliție. Până acum însă autoritățile nu par să fi făcut prea mulți pași.



DSV a dat câteva amenzi, însă pentru cu totul altceva decât cele sesizate de către organizația SOS salvați caii Deltei în timp ce guvernatorul deltei susține că nu ar fi vorba de cai sălbatici, ci de cai cu proprietari, care însă ar fi fost furați de persoane neidentificate și ulterior transportați și vânduți.

Acuzații grave la adresa autorităților din Tulcea. O organizație care luptă pentru salvarea cailor sălbatici din Delta Dunării susține că zeci de animale sunt luate din mediul lor și duse la abatoare, potrivit Antena3