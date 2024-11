Victor Negrescu: "PSD va veni cu o nouă abordare în modul în care comunică cu cetăţenii"

PSD îşi propune să obţină din nou încrederea românilor la alegerile parlamentare şi va veni cu o nouă abordare în modul în care comunică cu cetăţenii, a declarat, luni, vicepreşedintele partidului Victor Negrescu, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al social-democraţilor.







"Astăzi am avut discuţii importante în interiorul PSD despre strategia noastră pentru alegerile parlamentare. PSD îşi propune să obţină din nou încrederea românilor la aceste alegeri cruciale care vor determina modul în care va arăta viitorul Parlament al României şi viitorul Guvern al României. Credem că este nevoie de o reprezentare puternică a valorilor social-democrate în viitorul Parlament şi în sensul acesta astăzi am gândit primii paşi în modul în care vom pregăti acest moment. Vom intensifica eforturile noastre pentru a explica românilor ceea ce intenţionăm să facem pentru ei în măsura în care ne vor vota, avem rezultate importante obţinute la nivelul guvernării şi, în sensul acesta, vom veni şi cu o nouă abordare în modul în care comunicăm cu cetăţenii, mult mai direct, mult mai franc, spunându-le ceea ce am putut face, ceea ce vrem să facem foarte direct şi foarte sincer", a afirmat Negrescu, la sediul central al PSD.







El a menţionat că alegerile prezidenţiale au transmis semnalul că partidele politice trebuie să îşi schimbe modul de comunicare.







Întrebat dacă după alegerile parlamentare va pleca toată conducerea PSD sau doar Marcel Ciolacu, Negrescu a spus: "După alegerile parlamentare va exista o analiză concretă a ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri prezidenţiale, dar şi cu privire la ceea ce s-a întâmplat la parlamentare şi vom trage concluzii. Vom face o analiză amănunţită şi vom vedea în ce măsură putem să pregătim o nouă etapă pentru PSD. Vom vedea atunci cine va prelua conducerea partidului, care va fi formula, evident, probabil, o să fie şi un Congres", a transmis Victor Negrescu.