VIDEO. Momente de spaimă la catafalcul reginei Elisabeta: Un soldat a leșinat și a căzut de pe platformă

Potrivit Daily Mail, sute de mii de persoane în doliu au stat la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu monarhului după moartea sa, joi, la Balmoral. Dar spectatorii au fost îngroziți când un gardian a început să se balanseze în picioare cu câteva momente înainte de a se prăbuși.



Bărbatul coborâse pentru scurt timp de pe podium înainte de a-și relua locul, în timp ce alți militari i s-au alăturat pentru a face schimbul.



Dar, câteva secunde mai târziu, și-a pierdut cunoștința și a căzut pe podeaua de piatră, sub privirile îngrozite ale spectatorilor care stăteau la coadă pentru a-și prezenta omagiile, scrie stiripesurse.ro



De asemenea, transmisiunea în direct a fost întreruptă timp de câteva minute, în timp ce poliția s-a grăbit să îl ajute pe bărbat.



Sicriul reginei, care a fost așezat pe o platformă înălțată numită catafalc, este păzit non-stop de unități ale Gărzii de corp a suveranei, ale Diviziei Household sau de Yeoman Warders of the Tower of London.



Miercuri după-amiază mulțimile au umplut străzile din centrul Londrei în timp ce sicriul a fost mutat de la Palatul Buckingham la Westminster Hall.



Palatul Westminster va rămâne deschis 24 de ore pe zi până luni, la ora 6.30 - ziua înmormântării reginei.

