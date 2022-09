Virgil Popescu i-a dat lui Simion medalia Ordinul Muncii: Aţi depăşit în doi ani și jumătate planul cincinal de propagandă rusească

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, i-a transmis, mar┼úi, simbolic, ├«n plenul Camerei, liderului AUR George Simion medalia ÔÇ×Ordinul MunciiÔÇŁ clasa a-III-a, afirm├ónd c─â acesta trebuie decorat deoarece ÔÇ×a dep─â┼čit, ├«n doi ani ┼či jum─âtate, planul cincinal de propagand─â ruseasc─âÔÇŁ.ÔÇ×Eu am renun┼úat demult s─â ├«l mai iau ├«n serios pe domnul George Simion, nu de alta dar d├ónsul tot vorbe┼čte, tot vorbe┼čte, nu a venit cu nicio propunere niciodat─â. Acum ├«n┼úeleg c─â se va face o mare manifestare pe 2 octombrie. E ok, e dreptul fiec─âruia s─â fac─â, dar am v─âzut ieri o declara┼úie a domnului Medvedev: nu sta┼úi t─âcu┼úi, Rusia poate auzi. (...) Deci, ├«n┼úeleg c─â v-a┼úi f─âcut auzit, v─â ve┼úi face auzit, este un ├«ndemn pe care domnul Medvedev vi l-a trimis ┼či tocmai pentru asta, domnul Simion, pentru c─â nu mai pute┼úi s─â merge┼úi acolo s─â v─â decoreze, eu v─â ├«nm├ónez aici medalia "Ordinul Muncii" clasa a III a. Este o medalie care cred c─â v─â onoreaz─â, pentru c─â a┼úi dep─â┼čit planul cincinal de propagand─â ruseasc─â ├«n doi ani ┼či jum─âtateÔÇŁ, a spus Virgil Popescu, ├«n finalul dezbaterilor la mo┼úiunea simpl─â depus─â de USR.El a explicat c─â la dezbateri nu a stat ├«n sala de plen ├«n banca destinat─â Guvernului deoarece la ultima mo┼úiune simpl─â deputatul a creat ÔÇ×haos ┼či scandalÔÇŁ.ÔÇ×Nu am stat acolo pentru c─â v─â aduce┼úi aminte de ultima mo┼úiune simpl─â c├ónd un anumit domn de aici a creat un haos ┼či scandal de nu s-a mai putut discuta. Acesta este motivul pentru care am preferat s─â stau ca deputat ├«n banc─â ┼či s─â vin din banc─â, ca orice coleg de al meu aici, pentru c─â domnul acesta este, din p─âcate, incontrolabil. Sper s─â se controleze p├ón─â la finalÔÇŁ, a mai spus Popescu.