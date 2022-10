Visarion Alexa, la un pas de o nouă arestare. Ce mesaje au descoperit procurorii în telefonul preotului

Visarion Alexa, la un pas de o nouă arestare. Femeile care îl acuză de agresiuni sexuale vin cu noi dezvăluiri: una dintre ele ar fi fost abuzata chiar în parcarea unui mare magazin. Preotul a ajuns la Parchetul General la ora 11:00, pentru a doua rundă a percheziției informatice la care miercuri nu a fost prezent din cauza faptului că avocatul său nu a putut ajunge. El nu este audiat în cadrul acestor percheziții informatice, dar, potrivit legii, și el și avocatul trebuie să fie prezenți atunci când se extrag acele informații de care ei au nevoie în achetă. Procurorii au analizat, joi, în prezenţa lui Visarion Alexa şi a vocatului acestuia, toată corespondenţa din telefonul preotului cu presupusele victime. Au fost recuperate inclusiv conversaţii şterse!, potrivit RomâniaTV







„Două luni m-a asaltat cu mesaje, două luni în care am căzut psihic cumplit. Am mers la biserică să vorbim, în urma insistentelor din mesaje și m-a sărutat în colțul gurii, fără voia mea. Am înlemnit, m-am adunat și nu am mai călcat pe acolo”, este mărturia unei victime. În plângerea depusă, o altă victimă susţine că ar fi fost agresată sexual în chilia preotului şi apoi într-o parcare a unui spaţiu comercial.







„Avea pantalonii desfăcuți și m-a forțat! În chilie erau și două fotolii. Pe unul stăteam eu. Când s-a întors, s-a postat în fața mea. Avea pantalonii desfăcuți și m-a forțat… Nu-mi venea să cred, eram în stare de șoc. I-am zis că nu vreau, am încercat să-l împing, țineam gura închisă și dinții încleștați. Se tot freca de mine… Nu am știut ce să fac atunci, am împietrit. L-am lăsat să-și facă damblaua, voiam doar să scap de acolo, să plec, să se termine mai repede. Mă rugam să se termine mai repede, în chilia aceea ticsită cu icoane și fotografii”, susţine o altă victimă.