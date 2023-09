Vladimir Putin anunţă o nouă întâlnire cu Xi Jinping

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat că va avea în curând o nouă întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, a doua din acest an, după vizita efectuată în martie de preşedintele chinez la Moscova, transmite agenţia Reuters.„Vom avea destul de curând evenimente şi va fi o întâlnire cu preşedintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping. El mă numeşte prietenul lui şi sunt bucuros să-l numesc prietenul meu, întrucât el face mult pentru dezvoltarea relaţiilor ruso-chineze”, a declarat Putin la un eveniment ocazionat de începerea anului şcolar în Rusia.Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat, în luna iulie, că Putin intenţionează să viziteze China în octombrie, cu ocazia forumului „O centură, un drum” (Belt and Road). Iniţiativa Chinei „O centură, un drum”, sau Noul drum al mătăsii, are ca obiectiv deschiderea de noi conexiuni comerciale pentru companiile chineze şi se bazează în special pe realizarea unor mari proiecte de infrastructură.În timpul vizitei efectuate de către Xi Jinping la Moscova în martie, cei doi şefi de stat au încheiat un „parteneriat fără limite” între ţările lor, deşi nu au fost făcute publice detalii concrete, şi au împărtăşit o viziune comună asupra unei lumi multipolare ca o contrapondere a unipolarismului susţinut de Occident, mai ales de SUA.