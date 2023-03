Vladimir Putin elogiază relaţiile ruso-chineze şi dorinţa Beijingului de a juca un rol constructiv în criza ucraineană

Preşedintele Vladimir Putin a lăudat relaţiile ruso-chineze, ajunse la apogeu, şi a împărtăşit aşteptările ridicate pe care le are de la discuţiile cu liderul Xi Jinping, în ajunul vizitei sale în Rusia, informează agenţia AFP, consultată de Reuters.„Relaţiile ruso-chineze au atins cel mai înalt punct din istoria lor şi continuă să devină mai puternice”, a declarat preşedintele Vladimir Putin, într-un articol publicat de Kremlin în oficiosul guvernului chinez Cotidianul Poporului.Calitatea legăturilor dintre Moscova şi Beijing este „superioară celei a uniunilor politice şi militare din epoca Războiului Rece”, a apreciat liderul de la Kremlin. În relaţiile dintre Moscova şi Beijing, „nu există limite, nici subiecte interzise. Dialogul nostru politic este sincer la maximum, în timp ce cooperarea noastră strategică a devenit cuprinzătoare şi intră într-o nouă eră”, a subliniat preşedintele rus.„Relaţiile cu China sunt astăzi piatra de temelie a stabilităţii regionale şi globale, ele stimulează creşterea economică şi servesc drept garant al unei agende pozitive în afacerile internaţionale”, a estimat şeful statului rus.În condiţiile în care Statele Unite urmăresc o politică de „dublă descurajare” a Rusiei şi a Chinei, Moscova şi Beijingul „lucrează pentru a crea un sistem de securitate echitabil, deschis, incluziv şi care nu este îndreptat împotriva ţărilor terţe, atât la nivel regional, cât şi la nivel global”, susţine Putin.El a denunţat, de asemenea, încercările NATO de a-şi extinde influenţa „prin îndreptarea către regiunea Asia-Pacific”. „Unele forţe urmăresc cu insistenţă să redistribuie spaţiul eurasiatic în cluburi exclusive şi blocuri militare menite să împiedice dezvoltarea ţărilor noastre, să ne prejudicieze interesele, dar nimeni nu va reuşi”, a asigurat liderul rus.„Avem mari aşteptări de la viitoarele discuţii cu preşedintele Xi Jinping”, a spus Vladimir Putin, subliniind că „nu are nicio îndoială că acestea vor da un nou impuls puternic întregii cooperări bilaterale”.Potrivit preşedintelui rus, întâlnirea cu omologul chinez, aşteptat la Moscova pentru o vizită de trei zile, va fi, de asemenea, o oportunitate de a „vedea un vechi prieten bun” cu care are „cele mai calde relaţii”.Totodată, preşedintele rus a lăudat „dorinţa Chinei de a juca un rol constructiv în reglementarea crizei din Ucraina”, în contextul în care Beijingul încearcă să se impună ca mediator între Moscova şi Kiev. El a spus că este „recunoscător” Chinei pentru viziunea „echilibrată” asupra „evenimentelor din Ucraina şi pentru înţelegerea istoricului lor şi a motivelor reale”.