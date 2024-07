Vladimir Putin ia foarte în serios dorinţa lui Donald Trump de a opri conflictul în Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia ia foarte în serios declaraţiile lui Donald Trump, care a afirmat în mai multe rânduri că, în cazul în care va fi reales, va opri rapid conflictul armat între Kiev şi Moscova, relatează agenţia AFP.Întrebat despre declaraţiile lui Trump potrivit cărora acesta ar putea pune capăt rapid războiului din Ucraina dacă ar câştiga alegerile prezidenţiale, Putin a spus că Rusia îl ia în serios, dar că nu cunoaşte detaliile niciuneia din propunerile de pace ale lui Donald Trump.„Donald Trump, în calitate de candidat la preşedinţie, declară că este pregătit şi are dorinţa de a opri războiul în Ucraina, noi luăm foarte în serios toate acestea”, a afirmat Putin, în cursul unei conferinţe de presă la Astana, capitala Kazahstanului, unde a participat la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS).„Bineînţeles, nu cunosc propunerile pe care le are cu privire la modul în care doreşte să facă acest lucru. Şi, evident, aceasta este o întrebare-cheie. Dar nu am nicio îndoială că o spune cu sinceritate. Iar noi vom sprijini aceasta”, a continuat Putin.