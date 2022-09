Washingtonul anunţă un nou ajutor umanitar pentru Siria, în valoare de 756 de milioane de dolari

Departamentul de Stat al SUA a anunţat joi un nou ajutor umanitar în valoare de 756 de milioane de dolari destinat Siriei, unde necesităţile persoanelor deplasate rămân urgente, după peste zece ani de război, informează AFP.Noua finanţare se adaugă sumei de 808 milioane de dolari alocate deja de SUA, mai devreme în acest an, în acelaşi scop şi urmăreşte continuarea angajamentului ferm american faţă de poporul sirian, a subliniat într-un comunicat secretarul de stat Antony Blinken.Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas Greenfield, a făcut anunţul cu prilejul unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrate Siriei.Antony Blinken a amintit în comunicat de importanţa acordului internaţional ce permite livrarea ajutorului umanitar la frontiera cu Turcia, creând astfel o legătură vitală pentru milioane de oameni din Siria.Consiliul de Securitate al ONU a adoptat la jumătatea lunii iulie a acestui an o rezoluţie privind prelungirea cu şase luni a acestui mecanism de asistenţă transfrontalieră. Statele occidentale ar fi vrut prelungirea sa cu un an, dar Rusia a acceptat doar o jumătate de an, până pe 10 ianuarie 2023.Acordul este în vigoare din 2014 şi permite acordarea de ajutor, fără a mai aştepta undă verde de la Damasc, pentru mai mult de 2,4 milioane de oameni din sectoare ale provinciilor Idlib şi Alep aflate sub controlul unor grupări jihadiste şi rebele.