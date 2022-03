William Hurt a murit. Actorul premiat cu Oscar împlinea peste câteva zile 72 de ani

Fiul său, Will, a confirmat duminică decesul tatălui într-o declarație citată de presa americană: „Cu mare tristețe, familia Hurt deplânge moartea lui William Hurt, tată iubit și actor câștigător al premiului Oscar, la 13 martie 2022, cu o săptămână înainte de a împlini 72 de ani. A murit în pace, în mijlocul familiei, din cauze naturale. Familia solicită păstrarea intimității în aceste momente”.



William Hurt are patru copii, din relații diferite. Un prieten al familiei a confirmat, de asemenea, decesul, scrie The Guardian.



În 2018, actorul dezvăluise că a fost diagnosticat cu cancer de prostată, cu metastaze la oase. Nominalizat de trei ori la premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, William Hurt a câștigat râvnitul premiu pentru rolul din „Kiss of the Spider Woman” (1985), în care a jucat rolul unui homosexual care împarte celula cu un deținut politic în Brazilia.





După ce a apărut pentru prima dată pe marile ecrane în filmul horror SF „Altered States” din 1980 - rol care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur - William Hurt a devenit rapid unul dintre cei mai versatili protagoniști ai cinematografiei anilor '80, jucând atât în filme de acțiune, drame, cât și în comedii romantice.





Actorul William Hurt, care în 1986 a primit Oscarul pentru rolul din „Sărutul femeii păianjen”, a murit cu câteva zile înainte de a împlini 72 de ani. Era născut pe 20 martie 1950.