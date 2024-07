Zece morţi şi peste 30 de răniţi în urma unor tiruri cu rachete asupra Israelului

Serviciile de salvare israeliene au anunţat sâmbătă că cel puţin zece persoane au murit şi peste 30 sunt rănite în urma unor tiruri din Liban asupra platoului Golan, armata israeliană acuzând de comiterea lor gruparea Hezbollah, relatează Reuters.Nouă persoane au fost ucise de un tir cu rachetă la Majdal Shams, a declarat Eli Bin, directorul general al Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, adăugând că 17 dintre cei 34 de răniţi se află într-o stare critică. Potrivit Reuters, racheta a lovit un teren de fotbal pe care se juca un meci şi bilanţul a crescut la zece morţi.Poliţia şi armata au confirmat că mai multe locuri din platoul Golan ocupat de Israel au fost lovite de rachete, dintre care una a atins localitatea druză Majdal Shams. Acest oraş este situat în nordul Israelului aproape de sudul Libanului şi este frontalier cu Iordania.Armata a imputat tirul cu rachetă care a provocat victime mişcării libaneze Hezbollah, care a negat însă că ar fi lansat lovitura.Elicoptere, ambulanţe şi unităţi de îngrijiri intensive mobile au fost desfăşurate la faţa locului, a indicat armata.„Am ajuns la un teren de fotbal şi am văzut distrugeri şi obiecte aprinse. Răniţii era întinşi pe iarbă”, a declarat salvatorul Idan Avshalom, într-un comunicat publicat de Magen David Adom.Un corespondent al AFP a relatat că medicii transportau răniţii pe tărgi de la locul atacului din Majdal Shams, adăugând că mai mulţi membri ai forţelor de securitate israeliene au fost rapid desfăşuraţi în zonă.„Ofiţeri şi genişti ai poliţiei din districtul nord securizează în prezent zona, pentru a exclude orice risc suplimentar pentru public”, a precizat poliţia într-un comunicat distinct.Tirul cu rachetă a intervenit după anunţul unei surse de securitate libaneze conform căreia patru combatanţi ai mişcării islamiste libaneze Hezbollah au fost ucişi într-o lovitură israeliană în sudul Libanului.Hezbollah a confirmat moartea a patru dintre combatanţii săi. Mişcarea libaneză are aproape zilnic schimburi de tiruri transfrontaliere cu armata israeliană de la începutul războiului din Fâşia Gaza.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat într-o convorbire telefonică cu liderul comunităţii druzilor din Israel că „Hezbollah va plăti un preţ greu, cum n-a mai plătit până acum”.Hezbollah a comunicat într-o declaraţie scrisă că "Rezistenţa Islamică nu are absolut nimic de-a face cu incidentul şi neagă categoric toate afirmaţiile false în această privinţă. Gruparea susţinută de Iran anunţase anterior că a atacat cu rachete mai multe poziţii militare israeliene.Aviaţia militară israeliană a lovit sâmbătă noaptea mai multe obiective ale grupării Hezbollah în nordul Libanului, după atacul cu rachetă de sâmbătă care a ucis 12 oameni, inclusiv copii, pe un teren de fotbal dintr-un sat de druzi din zona Înălţimilor Golan ocupate de Israel, transmite dpa.Printre ţintele loviturilor aeriene s-au aflat depozite de armament şi infrastructuri de luptă, au comunicat duminică pe Telegram forţele armate israeliene, care au prezentat şi înregistrări video cu riposta. Agenţia citată nu a fost în măsură să verifice filmările respective.