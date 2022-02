Zelenski acuză Occidentul: „Ucraina a fost lăsată să se apere singură în faţa atacurilor ruseşti”

Zelenski crede că grupuri de sabotaj ruseşti au intrat în capitala ucraineană. „Potrivit informaţiilor noastre, inamicul m-a transformat în ţinta numărul 1, iar pe cei din familia mea în ţinta numărul 2. Vor să distrugă politic Ucraina distrugându-l pe şeful statului. Avem informaţii că grupuri de sabotaj inamice au intrat în Kiev", a declarat el, adăugând că se află la sediul Guvernului.



Preşedintele ucrainean susţine că cel puţin 137 de ucraineni au fost ucişi de la declanşarea invaziei ruseşti, iar 316 au fost răniţi.







Într-un mesaj video posat pe contul său de Facebook, Zelenski a afirmat că altor state le este teamă să sprijine aderarea Ucrainei la NATO. „Cine este dispus să garanteze aderarea Ucrainei la NATO? Sincer, tuturor le este teamă. I-am întrebat pe toţi partenerii dacă sunt alături de noi. Sunt alături de noi dar nu sunt pregătiţi să ne ia într-o alianţă alături de ei", a spus preşedintele Ucrainei.



„Indiferent câte conversaţii am avut cu liderii străini, am auzit puţine lucruri. Primul este că suntem sprijiniţi. Sunt recunoscător fiecărui stat care ne ajută concret, nu numai cu vorbe. Dar este şi un al doilea lucru – am fost lăsaţi singuri să ne apărăm ţara. Cine este pregătit să lupte alături de noi? Sincer, nu văd", a continuat Zelenski. „Astăzi i-am întrebat pe cei 27 de lideri ai Europei, dacă Ucraina va fi în NATO, am întrebat direct. Toţi se tem,. nu răspund. Iar noi nu ne temem, nu ne temem de nimic„, a mai afirmat preşedintele ucrainean.