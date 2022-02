Zelenski: „Am nevoie de muniţie de la SUA, nu să fiu evacuat!”

Conform declaraţiilor unui înalt oficial american, rămas anonim, care a asistat la convorbirea dintre Volodimir Zelenski şi Joe Biden, preşedintele Ucrainei i-ar fi transmis omologului său american că nu are nevoie să fie evacuat, ci de muniţie şi echipament militar.În convorbirea pe care a avut cu preşedintele Biden, Zelenski ar fi spus că „lupta este aici. Nu am nevoie să fiu evacuat, am nevoie de muniţie”, după ce SUA trimisese un avion pentru a-l transporta într-o zonă sigură nespecificată.Noi imagini spectaculoase apărute pe reţelele sociale, publicate de DailyMail, care îl arată pe Zelenski bând cafea alături de soldaţi ucraineni într-un adăpost, au făcut înconjurul internetului din toată lumea.