Belea mare în curtea școlii. Rămâne cum am stabilit: fără pază asigurată, incinta rămâne încuiată

Pe 7 decembrie 2022, Camera Deputaților a adoptat o lege care dă dreptul copiilor să se joace în curtea școlii în afara orelor de program, adică inclusiv în vacanțele școlare, iar unitățile de învățământ au avut termen 120 de zile să introducă în regulamentele actuale de funcționare prevederi legate de acces și de modul de utilizare al spațiilor și terenurilor de sport aflate în folosința acestora, pe care trebuie să le afișeze la exterior într-un loc vizibil, precum și pe pagina de internet, acolo unde este cazul.







La începutul lunii februarie am participat la o dezbatere la care au fost prezenți directorii de școli și licee din Constanța, cadre didactice, părinţi, elevi, parlamentari USR şi reprezentanți ai administrației locale, unde s-a discutat despre Legea regulamentului de acces în curtea școlii în afara orelor de curs. Toți cei prezenți au fost de acord că accesul în curțile școlilor trebuie să fie liber pentru copii, însă discuțiile au evidențiat că finanțarea serviciilor de pază în afara orelor de program poate fi o problemă. Unele școli nu își pot permite să plătească ore suplimentare, în timp ce altele nu au deloc pază.







„Terenurile de sport din curţile școlilor reprezintă, în acest moment, singura soluție pentru ca cei mici să poată face mișcare și sport în siguranță aproape de casă, însă problema siguranței elevilor în școli, precum și în perimetrul acestora trebuie rezolvată cât mai curând”, concluziona viceprimarul Florin Cocargeanu.







Cum au acționat directorii constănțeni de școli și licee







Prima unitate de învățământ care și-a însușit discutarea în consiliul de administrație a acestei modificări a regulamentului a fost Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța. „Am discutat și cu consiliul școlar al elevilor, și cu consiliul profesoral, și am decis ca după ce se termină programul școlar, în fiecare zi, până la ora 21, elevii care vor să desfășoare activități sportive au voie să intre în curtea școlii. Din păcate, sâmbăta și duminica noi nu avem personal angajat și am prevăzut în regulament că vom deschide porțile în momentul în care vom avea paznici angajați. Pentru că în momentul de față avem un singur paznic, care funcționează de luni până vineri, de la ora 12 la 20”, a declarat prof. Iuliana Linea. Ea a mai adăugat că a transmis adrese atât Primăriei Constanța, cât și Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prin care a solicitat să se aprobe în ștatul de funcții încă două posturi de paznici, pentru a pune în aplicare legea. „Deocamdată, am primit de la Primărie răspuns prin care ni se aduce la cunoștință că nu depinde de ei și că trebuie să ne aloce Inspectoratul. Dar știm foarte bine că nu există posibilitatea de a angaja. Așadar, de luni până vineri, când suntem în activitate și în vacanța de Paște am stabilit cu femeile de serviciu să stea în program de la ora 9 până la ora 21, ca să fie poarta deschisă și copiii să poată intra. Suntem puși într-o situație extrem de delicată. De aceea, le-am și spus la dezbaterea din februarie celor care au propus această lege că ar fi trebuit să se consulte cu noi și să ne întrebe care sunt neajunsurile noastre. Noi nu ne opunem petrecerii timpului în curtea școlii, ci ne preocupă securitatea copiilor”, a conchis prof. Linea.







De aceeași părere este și prof. Iris Sarchizian, directorul Școlii Gimnaziale nr. 38 „Dimitrie Cantemir”. „Vom stabili împreună cu Consiliul de Administrație o procedură. În primul rând, trebuie să știm cine intră, pentru că școala a fost reabilitată și nu dorește nimeni vandalizarea ei, având în vedere că noi avem antecedente cu un incendiu petrecut în curtea școlii în anul 2017, care este încă pe rol și nu ne-am recuperat prejudiciul. Nu comentez legile, dar administrația publică trebuie sa se ocupe de paza obiectivului în afara programului școlar”.







Nici prof. Anamaria Ciobotaru, directorul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, nu a trecut, încă, prin consiliul de administrație al unității. „Sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere, care se referă la faptul că avem elevi interni. Internatul este de fete. Cât sunt elevi cazați avem responsabilitatea acestora”.







Întrebată dacă s-a luat vreo decizie în ceea ce privește regulamentul de acces în curtea școlii, prof. Carmen Bucovală, director adjunct al Liceului Teoretic „Ovidius”, ne-a răspuns, laconic, că vor fi respectate prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ. Și ne-am oprit la art. 4 care spune că în incinta unităților de învățământ este interzisă „orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi conviețuire socială, orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate”.







Ni s-a părut „năstrușnică” propunerea unui constănțean, Gavrilă Vasile Codor: „Cred că o soluție ar putea fi voluntariatul din partea părinților care să facă un fel de serviciu pe școală, dar în curtea școlii. De exemplu, eu

m-aș oferi să fac asta o dată pe săptămână la Școala 12, iar copiii de orice etnie nu cred ca sunt o «problemă» mai mare decât ceilalți copii”.