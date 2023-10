Burse pentru studenți de la Nuclearelectrica. Tinerii se pot înscrie până pe 31 octombrie

Nuclearelectrica lansează Programul de burse pentru studenți „Bursa Tânărului Nuclearist”, ediția 2023-2024, prin care acordă burse studenților din anii intermediari și terminali, înscriși la programul de licență și master ale universităților acreditate în România. Cuantumul bursei de studiu este de 3000 lei brut/lună. Tinerii se pot înscrie în perioada 02.10.2023 – 31.10.2023, pe site-ul Nuclearelectrica - Burse SNN – Nuclearelectrica Programul de burse pentru studenți „Bursa Tânărului Nuclearist” face parte din platforma „Nucleu de Excelență”, brandul de angajator al Nuclearelectrica. Platforma se adresează dezvoltării unei noi generații de profesioniștii în domeniul nuclear și valorificării potențialului tinerilor din România, care au șansa de a contribui la implementarea proiectelor strategice ale companiei - Retehnologizarea Unității 1, Proiectul Unităților 3 și 4, proiectul reactoarelor modulare mici, o șansă unică de dezvoltare pentru orice tânăr.„La Nuclearelectrica le oferim tinerilor din România oportunități de dezvoltare a carierei într-o companie românească cu o poziție de lider regional prin dezvoltarea proiectelor strategice pe care le avem. În plus, România, prin cele două reactoare de la CNE Cernavodă, ocupă locul 1 și 3 la nivel global din aproximativ 440 reactoare în operare, performanță obținută prin respectarea celor mai înalte standarde de excelență profesională. Acordarea burselor de studiu are ca scop identificarea acelor tineri talentați, muncitori și riguroși, dornici de a-și construi o carieră în industria nucleară, un domeniu care oferă stabilitate, provocări profesionale și foarte multe oportunități de dezvoltare a unei cariere pe termen lung,” a declarat Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica.Strategia de formare a unei noi generații de specialiști Nuclearelectrica include programe de practică, internship, burse, învățământ dual. Dezvoltarea în cariera în cadrul echipei Nuclearelectrica presupune programe de pregătire, stagii în străinătate pentru schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională la cel mai înalt nivel.Bursele se adresează studenților din domeniile STEM, economic, juridic și alte specializări, studenți ambițioși și motivați care urmăresc o carieră într-un domeniu de top in România.Toate detaliile referitoare la procesul de aplicare și acordare a burselor se regăsesc pe site-ul Nuclearelectrica - Burse SNN – Nuclearelectrica Despre NuclearelectricaCompania Națională "Nuclearelectrica" SA este compania națională românească producătoare de energie electrică, termică și combustibil nuclear care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deținând 82,49% din acțiuni, iar ceilalți acționari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.Sucursala CNE (CNE) Cernavodă operează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear și se află în curs de realizare a unui ciclu integrat de combustibil prin achiziția unei linii de procesare a concentratului de uraniu în vederea susținerii proiectelor de investiții pe termen lung ale companiei.Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% la producția totală de energie fără CO2 din România.