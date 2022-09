Culmea învățământului constănțean! La Școala 39, părinții solicită un container în locul unei încăperi insalubre

Având posibilitatea de a înmatricula elevi în șase clase pregătitoare, conducerea Școlii gimnaziale nr. 39 s-a trezit că trebuie să găsească soluții pentru a face loc altor două clase. La fel ca și la Școala gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, s-a ales soluția trecerii elevilor de clasa a IV-a după-amiaza. Dar tot nu a fost de ajuns pentru a răspunde numărului mare de elevi înscriși și care nu puteau fi refuzați, chiar dacă sunt numeroase cazuri de viză de flotant.





La două săptămâni de la începerea școlii, însă, răbdarea părinților clasei pregătitoare A, de la Școala 39, a atins limita. Au tot sperat în acest interval scurt că se vor găsi soluții pentru ca și cei 24 de copii înghesuiți în cei 30 de metri pătrați să aibă parte de o clasă decentă.





Din discuțiile purtate cu unul dintre părinți, am reținut că joi, 15 septembrie, cu prilejul unei discuții purtate cu conducerea școlii, li s-a adus la cunoștință că inițial s-au propus desființarea cancelariei și transformarea ei în clasă de curs, dar consiliul de administrație nu a fost de acord.





Și astfel s-a ajuns la o situație de… avarie. Iată ce ne-a povestit Ionela Septar, mămica unuia dintre copii: „Ca să ajungă în încăperea pe post de clasă, copiii noștri intră de pe holul școlii într-o încăpere mică, apoi într-un holuleț unde sunt depozitate tot soiul de electrocasnice și materiale de curățenie, din care se formează două uși, respectiv un atelier și așa-zisa clasă. Bieții de ei nici nu se pot ridica între bănci, pentru că acestea sunt așezate câte trei; chiar și doamna învățătoare se strecoară cu greu printre rânduri. Vă rog să mă credeți că am încercat trei-patru variante de așezare a acestor bănci și tot nu am reușit să le creăm copiilor un climat propice. Un tătic care stăpânește foarte bine legislația i-a demontat doamnei directoare toate afirmațiile cu privire la condițiile în care învață copiii noștri, plecând de la modul în care bate lumina pe bănci, ca să nu mai spunem că spațiul este neconform din punct de vedere al cubajului. Când am aflat că ar exista posibilitatea transformării cancelariei în sală de clasă, ne-am oferit, toți părinții, să ne ocupăm de amenajarea ei, cu tot ceea ce ar fi însemnat asta, dar doamna directoare a zis că nu primește bani și refuză o astfel de imixtiune. Ca ultimă soluție, joi, 15 septembrie, i-am propus doamnei directoare achiziționarea unui container, cu promisiunea că noi, părinții, ne oferim sprijinul în demersurile ce urmează a fi făcute pentru închirierea unui astfel de ansamblu modular, asemănător celui de la Școala 30”, ne-a mai declarat Ionela Septar.





Apropo de Școala 30, la articolul legat de noul ansamblu modular în care învață trei clase, un alt părinte, din aceeași clasă pregătitoare A, a comentat: „Copilul meu învață într-o clasă de 30 m2, la Școala 39. Au transformat biblioteca în clasă, sunt 25 + învățătoarea. Sincer, aș fi preferat în containere, decât așa. Nici măcar nu au avut bunul simț s-o amenajeze, au trântit niște bănci și o catedră. Nu o mână de var, cu mocheta de 20 ani, nu tablă, nu cuier, nu dulap. Nimic. Când am intrat în zisa clasă am crezut că pic, nici la țară nu cred că există așa ceva”.





Precizăm că pozele care ilustrează articolul ne-au fost puse la dispoziție de părinții clasei pregătitoare A de la Școala 39.



Conducerea școlii nu ne-a permis să vizităm clasa





Ne-am deplasat la Școala nr. 39 pentru a constata dacă într-adevăr așa stau lucrurile cu fosta bibliotecă transformată în clasă sau părinții, din imensa lor dragoste, exagerează cu pretențiile. Din păcate, conducerea școlii nu ne-a permis să vizităm clasa, motivând că la ora respectivă aveau cursuri elevii de clasa a VI-a. Așadar, acolo se învață și după-amiaza.





În schimb, din discuția purtată cu prof. Iuliana Ionescu, director al Școlii nr. 39, și cu prof. Mihaela Cosor, director adjunct, am reținut că joi, 15 septembrie, a avut loc o întâlnire de aproximativ o oră și jumătate cu părinții clasei pregătitoare A, prilej cu care s-au discutat diverse variante, inclusiv aceea a închirierii de containere, doar dacă absolut toți părinții vor fi de acord cu această soluție. „Nu putem înainta cu demersurile pentru un container, ca mai apoi să ne trezim că un părinte refuză această variantă. Încă de anul trecut am discutat cu domnul inspector școlar general în legătură cu aducerea de ansambluri modulare, dar nu a fost de acord. Anul acesta nu am mai discutat despre această posibilitate”, a afirmat prof. Iuliana Ionescu.



Pe de altă parte, prof. Mihaela Cosor ne-a relatat că părinții sunt nemulțumiți de faptul că pereții sunt roz, că este mochetă pe jos și ar dori scoaterea pe hol a dulapului din clasă. „Tot mobilierul este nou în acea clasă, achiziționat de școală în vară. În cazul în care ajungem la o soluție, putem acționa în vacanța din luna octombrie sau în cea din decembrie”, a afirmat prof. Cosor.



Și la Alba Iulia părinții au solicitat containere





Recent, am aflat că într-o școală din Alba Iulia, parte dintre elevi fac ore în containere modulare, în condițiile în care conducerea școlii și părinții nu sunt de acord cu învățământul în două cicluri: dimineața și după-amiaza. De fapt, părinții tocmai de aceea aleseseră această școală, deoarece se învăța într-un singur schimb. Iar primarul orașului, Gabriel Pleșa, a afirmat că, dacă va funcționa, soluția va fi aplicată și altor școli. Variante similare au fost alese și de alte școli din țară, la Timișoara sau la Brașov, iar la București, în numeroase școli sunt clase care funcționează, de câțiva ani, în ansambluri modulare, întrucât clădirile vechi puneau în pericol securitatea elevilor și profesorilor.





Asta ca să nu mai vorbim de modelul altor țări europene, unde școli întregi, pe două niveluri, sunt realizate din containere, lucruri povestite de profesorii deplasați în numeroase proiecte Erasmus. Numai la români apare bullying-ul pe motiv de… container.





Povestea supraaglomerării anumitor unități de învățământ din municipiul Constanța, „aureolate” de-a lungul anilor datorită renumelui unor cadre didactice, a condus la un fenomen îngrijorător, și anume cel al sacrificării tuturor încăperilor ce ar putea ține loc de clase. Și aceasta pe fondul nereglementării înscrierilor la clasa pregătitoare, în școlile sus-amintite, ale unora apăruți peste noapte în cartier cu viză de flotant. Atât Inspectoratul Școlar, dar mai ales conducerea școlii nu pot ține sub control aceste înscrieri fictive, până la urmă, din cauza vidului legislativ de care profită românul.