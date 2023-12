Dezbatere publică pe marginea structurii viitorului an școlar 2024-2025. Începe pe 9 septembrie 2024, se termină pe 20 iunie 2025

Viitorul an școlar, conform variantei lansate în dezbatere publică joi, 28 decembrie, va începe la data de 1 septembrie 2024, se încheie la data de 31 august 2025 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2024 - 2025 încep la data de 9 septembrie 2024. Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise până în data de 10 ianuarie 2024, inclusiv, pe adresa de e-mail [email protected] Anul școlar 2024 - 2025 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:a) Intervale de cursuri:- de luni, 9 septembrie 2024 până vineri, 25 octombrie 2024;- de luni, 4 noiembrie 2024 până vineri, 20 decembrie 2024;- de miercuri, 8 ianuarie 2025 – până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;- de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025;- de luni, 28 aprilie 2025 până vineri, 20 iunie 2025;b) Intervale de vacanță:- de sâmbătă, 26 octombrie 2024 până duminică, 3 noiembrie 2024;- de sâmbătă, 21 decembrie 2024 până marți, 7 ianuarie 2025;- o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie – 2 martie 2025;- de vineri, 18 aprilie 2025 până duminică, 27 aprilie 2025;- de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.(2) Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2024, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilorpentru elementele flexibile ale acesteia.Prin excepție de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025; b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 13 iunie 2025; c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2025.