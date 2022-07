Festivalul Cinemascop ajunge la a cincea ediție

Grădina de vară din Eforie Sud continuă să găzduiască festivalul Cinemascop, care se desfășoară deja de cinci ani în prima săptămână din august. Un eveniment așteptat cu entuziasm de vizitatorii fideli, festivalul revine cu proiecții de film, ateliere pentru copii și alte surprize, între 1- 7 august 2022.Festivalul Cinemascop a apărut în 2018, când grădina de vară din Eforie, ce fusese abandonată timp de 14 ani, a fost redeschisă la inițiativa Centrului Ceh. Între timp, festivalul nu doar că a continuat an de an, însă grădina a primit numeroase îmbunătățiri, iar din 2021, mulțumită Asociației Forumul Artelor Vizuale, prin proiectul Eforie Colorat, aceasta a reintrat în circuitul cultural și este deschisă pe toată perioada verii. Festivalul rămâne un element tradițional la început de august, completând programul divers și consistent pus la punct în cadrul Eforie Colorat.Și anul acesta, proiecțiile de filme europene continuă în fiecare seară, de la ora 21:00, oferite de membrii EUNIC România, clusterul de institute culturale europene, co-organizator al festivalului.Festivalul se deschide și anul acesta cu un film polonez, „Șarlatanul” (r. Agnieszka Holland, Polonia, Cehia, Irlanda, Slovacia, 2020, 118 min), ce spune uluitoarea poveste a unui om înzestrat cu abilități curative excepționale, care încearcă să își croiască drum în totalitarismul anilor 1950. Filmul este oferit de Institutul Polonez. Pe 2 august, Institutul Cultural Român invită publicul la „Berliner” (r. Marian Crișan, România, 2020, 93 min), ce ne prezintă un politician de nivel înalt care întâlnește un șofer de tractor dintr-un orășel de provincie și face echipă cu acesta în campania pentru alegerile europarlamentare.A treia zi de festival vine cu povestea copilăriei pline de peripeții a lui Hans Peter Kerkeling, unul dintre cei mai iubiți comedianți germani contemporani, în filmul „Băiatul trebuie să iasă la aer” (r. Caroline Link, Germania, 2018, 100 min), de la Goethe - Institut București.Joi, proiecțiile continuă cu „Toată lumea pe punte” (r. Guillaume Brac, Franța, 2020, 95 min), un film din partea Institutul Francez, ce ne face cunoștință cu un trio improbabil și aiurit ce se încheagă cu ocazia unei excursii spontane, cu interese romantice la mijloc, prin Franța rurală.Weekendul începe pe 5 august cu filmul ucrainean „ Fortăreața” (r. Yurii Kovaliov, Ucraina, 2017, 100 min), oferit cu generozitate de Film UA Group, în care o eclipsă solară deschide un portal magic în timp, prin care Vit’ko, un elev de școală generală, călătorește o mie de ani în trecut.În sâmbăta de 6 august veți putea vedea un film suedez, „Britt-Marie a fost aici” (r. Tuva Novotny, Suedia, 2019, 94 min), despre o femeie de 63 de ani care abandonează o căsnicie eșuată și se angajează într-un orășel dărăpănat, ca antrenoare a unei echipe de fotbal de juniori.Iar pe 7 august, Cinemascop se încheie cu „Havel” (r. Slávek Horák, Cehia, 2020, 105 min), un film ceh care spune povestea transformării lui Václav Havel din dramaturgul boem al anilor 1960, în activistul pentru drepturile omului și prizonierul de conștiință al anilor 1970 și 1980 și, în final, în primul președinte al Cehoslovaciei postcomuniste, în decembrie 1989.Filmul vine din partea Centrului Ceh.Tot în weekend, pe 6 august, de la ora 19:30, puteți vedea un spectacol de teatru comunitar. Centrul Educațional de Arte Performative CEVA vine în grădina de vară cu „Ia mai zi ceva!”. Acesta a pornit ca un demers decercetare a ceea ce reprezintă arta pentru grupul de adolescenți care alcătuiesc trupa CEVA, dar și pentru comunitatea căreia îi aparțin. Conceput ca o interpretare a unei istorii imaginate a artei în orașul Târgu Neamț, spectacolul aduce în de zbatere preconcepțiile publicului față de artă, dar și limitele personale în vederea înțelegerii artei.Spațiul se deschide în fiecare zi de la ora 18:00, când încep șiatelierele de creație pentru copii. Anul acesta, cei mici vor desena, picta și realiza colaje, cu ajutorul materialelor oferite de Koh-I-Noor Hardtmuth România, parteneri ai festivalului încă de la prima ediție. Între timp, vizitatorii ce nu participă la ateliere pot vedea trei expoziții aflate în incinta grădinii pe tot parcursul verii, prin intermediul proiectului Eforie Colorat. O expoziție de artă contemporană de la E T A J On Wheels, o expoziție de design de la Ambasada Suediei și una de fotografie de la Institutul Polonez. Pe lângă toate acestea, grădina de vară mai pune la dispoziția celor care îi trec pragul o zonă de joacă, o bibliotecă pop-up și o zonă de bar.Intrarea este liberă pe toată perioada festivalului. La proiecțiile de film, locurile se ocupă în ordinea venirii. Proiectul este organizat de Centrul Ceh București și EUNIC România, împreună cu Asociația Forumul ArtelorVizuale, Eforie Colorat, Primăria Orașului Eforie și RADEF RomâniaFilm.