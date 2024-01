În contextul virusului gripal, motive de îngrijorare la reluarea cursurilor

Începând de marți, 9 ianuarie 2023, se vor relua cursurile în toate unitățile de învățământ. Ministerul Educației a organizat o videoconferință cu inspectorii școlari generali, prilej cu care ministrul Ligia Deca le-a comunicat concluziile discuțiilor desfășurate, la Ministerul Sănătății, cu direcțiile de sănătate publică din țară, pe fondul răspândirii virusului gripal.În acest context, inspectoratele școlare vor colabora cu direcțiile de sănătate publică județene, în vederea explicării și accesibilizării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în unitățile de învățământ, având următoarele obligații: a) desemnarea unei persoane responsabile de comunicarea permanentă cu direcțiile de sănătate publică; b) comunicarea către unitățile de învățământ a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul gripal, transmise de Ministerul Sănătății, inclusiv sub forma unui ghid practic pe înțelesul tuturor; c) informarea Ministerului Educației cu privire la orice situație excepțională din punct de vedere epidemiologic constatată în unitățile de învățământ.Conducerile unităților de învățământ preuniversitar au următoarele obligații:a) diseminarea către părinții elevilor a informațiilor cu privire la recunoașterea simptomelor de gripă sau alte infecții respiratorii, în vederea realizării triajului epidemiologic zilnic la domiciliu, înainte de intrarea copilului în colectivitate, conform ghidului transmis de Ministerul Sănătății; b) realizarea triajului zilnic în colectivități școlare la începutul primei ore de curs a fiecărui schimb; c) asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor; d) efectuarea dezinfecției periodice a spațiilor de învățământ; e) aerisirea periodică a încăperilor; f) instruirea elevilor cu privire la comportamentul adecvat, în caz de tuse sau strănut, astfel încât să nu răspândească virusul gripal, recomandarea utilizării batistelor de unică folosință; g) recomandarea folosirii măștilor de protecție sanitară, atât pentru personal cât și pentru elevi/preșcolari;h) informarea părinților sau a reprezentanților legali cu privire la necesitatea consultării medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru stabilirea indicațiilor terapeutice, izolării și efectuării unor eventuale investigații suplimentare.De asemenea, ISJ trebuie să se consulte cu Ministerul Educației în situația excepțională în care o unitate de învățământ solicită suspendarea temporară a cursurilor, în baza temeiului legal, respectiv articolul 9 din ROFUIP.