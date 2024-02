Octogenarul Eugeniu Albu vernisează ”Lumină și culoare în spațiul dobrogean”

În urmă cu 10 ani, Eugeniu Albu obținea nota maximă 10 pentru lucrarea de disertație cu care finaliza studiile de master la Facultatea de arte a Universității „Ovidius” din Constanța. Avea 74 de ani și o poftă nebună de a picta.Joi, 15 februarie, de la ora 17,30, la vârsta de 84 de ani, fostul inginer hidrotehnist Eugeniu Albu ne invită la Art Gallery din Tomis Mall, la vernisajul unei noi expoziții de pictură, intitulată „Lumină și culoare în spațiul dobrogean”. Curatori: Dorin George Barbu și Eugeniu Albu. Critic de artă - Amelia Dincă.Eugeniu Albu s-a născut în anul 1940, în comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța. A absolvit Facultatea de Construcţii Hidrotehnice din cadrul Institutului de Construcţii din Bucureşti, promoţia 1966. A început studiile de artă plastică în 1969, când, cunoscându-l pe pictorul Gheorghe Anghel, participă, timp de doi ani, la cercul de pictură susținut de acesta în cadrul Casei de Cultură a sectorului 7, București, conform adevărul.ro. Eugeniu Albu a urmat doi ani de masterat în Arte vizuale la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” Constanța, sub îndrumarea lect. univ. dr. Lelia Rus Pîrvan, lucrarea sa de disertație intitulându-se „Peisaj Dobrogean”.S-a retras total din activitate în 2008, un an mai târziu înscriindu-se la un curs de pictură la Şcoala de Arte şi Meserii din Constanţa. În 2012 şi-a vernisat prima expoziţie personală, la Galeria „Ion Nicodim“ de la Pavilionul Expoziţional din Constanţa. În toamna aceluiași an a fost admis cu nota 10 la examenul de masterat al Facultăţii de Arte, secţia Arte Vizuale, de la Universitatea Ovidius Constanţa.