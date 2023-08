OMD Mamaia a pregătit noi concerte în weekend. Connect-R și Elena Gheorghe urcă pe scena de la Cazino

Concertul care dă startul celor patru zile de distracție în Mamaia va fi susținut sâmbătă, 12 august, de una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din noul val, Ionela Guzic, și de interpretul celui mai cunoscut hit de vară, Connect-R. Fanii muzicii live și toți cei care vor să petreacă o seară în aer liber, în atmosferă electrizantă de pe faleză, sunt invitați începând cu ora 20:30, în piațeta Cazinoului.

„Vacanța de 15 august, la fel ca cea de 1 mai, a devenit deja de mult sinonimă cu Mamaia. Ne bucurăm că există această tradiție și încercăm de fiecare dată să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor turiștilor care aleg să vină aici. Suntem, și în acest an, pregătiți pentru câteva zile care se anunță extrem de animate. Vremea ține cu noi așa că plajele vor fi cu siguranță pline și am pregătit câteva spectacole are vor încălzi atmosfera și după apusul soarelui.”, spune George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța.







Minivacanța care începe la sfârșitul acestei săptămâni va aduce la Mamaia nu doar câteva zeci de mii de turiști, dar și două zile de concerte live, pe scena din centrul stațiunii. OMD Mamaia Constanța a completat programul evenimentelor de weekend cu încă un spectacol, în seara de 15 august, dedicat turiștilor și constănțenilor care vor ajunge în Mamaia, în cele mai animate zile ale acestei veri.