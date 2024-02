Pe repede-înainte, cu patru luni până la vacanța elevilor, hai cu "Masa sănătoasă"!

De data aceasta este vorba despre 19.319 elevi, pentru care s-a alocat suma de 42.909.000 lei. Pe lângă cele 13 unități de învățământ beneficiare încă din anul trecut școlar s-au mai adăugat noi școli și licee, chiar și din municipiul Constanța: Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” (1.012 elevi), Școala Gimnazială „Mihail Koiciu” (433 elevi), Școala Gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” (917 elevi), Liceul Teoretic „Decebal” (1.292 elevi).





Prof. Elena Gogu, directorul Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca”, ne-a declarat că ar fi fost bine dacă măcar în luna octombrie 2023 s-ar fi reușit transmiterea acestor norme. „Pentru noi nu este o problemă să facem toate demersurile în timp util, dar depinde și de momentul în care vor veni banii. Este bine pentru copii, mai ales că avem elevi care mai mănâncă la cantina socială. Numai să vină în timp util, să nu ne trezim că intrăm în vacanță”, a declarat prof. Elena Gogu, care ne-a explicat că la cantina liceului se poate servi un prânz cu 15 lei.





Și acesta poate fi un caz fericit, întrucât în anul trecut școlar societățile câștigătoare ale licitațiilor în programul „Masă caldă” au oferit câte un sendviș.



Unii primari s-au gospodărit din vreme





În cazul celor 13 unități de învățământ care au beneficiat în anul școlar trecut de „Masă caldă” primăriile s-au asigurat că le vor oferi copiilor în continuare ceva… sănătos.





Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a declarat că elevii au beneficiat de masă caldă permanent. „Nu am întrerupt programul, pentru că ei ne vor da banii din urmă. Alte primării nu au dat această masă și au așteptat aprobările Guvernului, dar din experiența noastră, pentru că avem de foarte mulți ani, se dau banii, nu este o problemă”.







De aceeași părere este și Ancuța Belu, primarul comunei Mihail Kogălniceanu. „Am așteptat normele metodologice, dar dacă nu au venit, eu am făcut licitația de la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, pentru întregul an, pentru că numărul de copii nu se schimbă. Dar chiar și așa, ele au fost transmise cam târziu, am pierdut cam o lună și jumătate cu procedura. Noi suntem beneficiari din primul an de lansare a acestui program, așa încât procedura nu a fost atât de greoaie. Prin hotărârea de Guvern din luna august 2023, au fost aprobate numărul de elevi și suma per elev, pentru întregul an, dar când ni s-a făcut alocarea bugetară s-a dat până la 31 decembrie 2023, luându-se în calcul exercițiul financiar 31 ianuarie – 31 decembrie”, ne-a explicat primarul Ancuța Belu.





Vom urmări să vedem în ce măsură vor reuși elevii din cele 24 de unități școlare constănțene nou introduse să intre în posesia unei „mese sănătoase” în acest an școlar.





De ce a durat atât de mult această aprobare nici nu mai contează, cert este că pentru unele primării va fi o foarte mare problemă să se încadreze în termen cu toate etapele pe care le presupune această masă sănătoasă de doar 15 lei.În județul Constanța numărul beneficiarilor aproape că s-a triplat: de la 13 unități de învățământ în anul școlar 2022-2023, la 37 de unități în anul școlar 2023-2024.