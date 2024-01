Predoiu despre Sea Schengen: Portul Constanţa devine mult mai atractiv

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat, vineri, referindu-se la intrarea României în Schengen cu frontierele maritime, că o călătorie pe mare este privită acum ca una în interiorul ţării, iar portul Constanţa devine "mult mai atractiv".







"(Sea Schengen - n.r.) înseamnă ce înseamnă şi aer, şi anume că o călătorie pe mare din România într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi spaţiul Schengen este privită ca o călătorie în interiorul ţării, de la un port la altul naţional", a spus Predoiu la DC News TV.







În context, ministrul a explicat că nu se elimină controalele, dar se simplifică.







"Se simplifică aceste controale. Asta nu înseamnă că nu sunt în continuare controale vamale sau controale fiscale şi aşa mai departe. Dar e un avantaj pentru că într-adevăr Portul Constanţa, cum a subliniat şi primul-ministru, devine în momentul ăsta mult mai atractiv. E vorba şi de contextul cu războiul din Ucraina", a arătat ministrul de Interne.







Cătălin Predoiu a punctat că România are acum statut de ţară membră Schengen.







"Suntem statut de ţară membră Schengen. (...) Votăm în problemele Schengen, ne spunem părerea acolo, avem ştampila Schengen, trebuie să schimbăm toate ştampilele la frontieră, vor fi un anumit tip de ştampile, avem ştampilele Schengen. O să spuneţi că nu înseamnă nimic. (...) Înseamnă, pentru că din acest statut nu te mai poate scoate nimeni decât dacă vrei tu. Dacă îţi faci treaba şi performezi, nimeni nu mai poate în acest moment să spună: nu mai eşti membru în Schengen, ceea ce e important, e important ca profil de ţară, e important că s-a marcat un pas înainte. (...) Deci simplul fapt că am trecut de la un statut la altul, cred că, din punct de vedere politic, acest lucru este cel mai relevant. Cum din punct de vedere practic, eu sunt de acord, nu este un triumf senzaţional, nici nu am luat lucrurile în acest fel, nici nu doresc să le prezint în acest fel, nu am văzut acest dosar decât ca pe o sarcină de serviciu, aşa o văd şi acum, în continuare, pentru că ea continuă. Nu doresc să o instrumentalizez politic în niciun fel, nici în plan personal, nici în plan, eu ştiu, instituţional, ci pur şi simplu ceea ce îmi doresc în acest moment, dincolo de continuarea cu succes a operaţiunii, ceea ce îmi doresc este să înţelegem corect şi deplin acest subiect", a adăugat ministrul.







Întrebat dacă ar trebui ca românii să aştepte în 2024 aderarea şi cu frontiera terestră la Schengen, Predoiu a spus că nu se hazardează să avanseze o dată.







"Eu nu mă hazardez să avansez o dată, nu mă hazardez să avansez un rezultat nici pentru rezultatul ăsta realizat în urmă cu câteva zile. (...) Este un dosar care ţine de extrem de mulţi factori care nu sunt în puterea ta. (...) Adică ţine de faptul că fiecare ţară are propriile interese pe care le va evalua foarte serios, ţine de un context migrator care poate evolua, ţine, din păcate, şi de contexte de securitate. Vedem ce se întâmplă în regiune, ce se întâmplă (...) în Orient. Vedem provocările pe terorism care apar. (...) Ce este automat este discuţia în sine (...). Deci, în mod serios, statele trebuie să se aşeze şi Comisia Europeană trebuie să se aşeze în 2024 la masă, să discute despre intrarea noastră pe frontiera terestră. Trebuie să facem această discuţie", a adăugat Cătălin Predoiu.