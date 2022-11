Să fim mândri că suntem români! La Mulți Ani, România!

„Dacă România ar avea o zi în care a fost cea mai importantă din lume, ar fi ziua de 1 Decembrie”







Întrebat care ar fi mesajul zilei de 1 Decembrie pentru milenialii zilelor noastre, Fabian Cotan a recunoscut că acest mesaj a început să se diminueze: „Diminuarea prezenței la marșuri, diminuarea participării la activități culturale. Chiar și în cadrul școlar a început să se facă remarcat faptul că tinerii nu mai sunt implicați sufletește în ziua de 1 Decembrie precum erau înaintașii lor. Iar vina, dacă mă întrebați pe mine, ar fi o deconectare inter-generațională. În sensul în care generațiile antecedente nouă au avut neamuri care au participat la făurirea acestor acte de uniune. Dacă ne uităm, România încă de la incepția sa ca stat modern, până la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, a stat într-o stare de război-pace-război, un fel de perma-conflict în care fiecare generație a avut o experiență cu războiul propriu-zis. Și, implicit, fiecare generație cunoaște ce înseamnă să lupți pentru un ideal. Iar odată cu instaurarea regimului comunist în România, dar nu numai, s-a creat o perioadă de pace mondială și, implicit, apariția sistemului globalist economic odată cu această pace care a permeat în România și care nu este neapărat rea. De aceea spun că aceste generații nu au mai cunoscut la prima mână trauma și, inductiv, răsplata pentru participarea la făurirea României. Aceștia au început să cunoască povestea unirii fără să aibă interacțiune directă cu ea. Așa încât, ca generații ulterioare, nu mai putem să fim atât de recunoscători pe cât au fost înaintașii noștri.





Ziua de 1 Decembrie a fost cea mai puternică manifestare a poporului român la scară internațională, a fost momentul nostru de glorie. Dacă România ar avea o zi în care a fost cea mai importantă din lume, ar fi ziua de 1 Decembrie. România a reușit în această dată memorabilă să contracareze niște pretenții teritoriale mileniare ale maghiarilor și ale puterii austriece, printr-o simplă declarație populară de unire cu țara mamă. Acest lucru era fără de precedent, mai ales în Europa, în care singurele mișcări de unificare aveau loc în Balcani și în state precum Germania și Italia. Dar un atac direct asupra unei coroane străine, un act de uniune, care a fost proclamat de către un popor văzut net inferior mai de toți europenii apuseni. În acea perioadă a fost momentul nostru de glorie, un moment care, dacă ar fi să alegem o zi care să reprezinte poporul român, ar fi 1 Decembrie. De aceea și Ziua Națională este celebrată în această zi. Poporul român s-a format cu precădere în Moldova, Muntenia și Transilvania, iar unirea acestor regiuni reprezintă, în plan politic, refacerea ideii de Dacia, reîntoarcerea la străbuni, sub formă modernă. România a reușit să întrupească idealurile naționale care permeau spațiul românesc încă de pe vremea lui Burebista și Decebal cu conceptele unui stat democratic modern, astfel creându-se România”.

În opinia lui, memorarea datelor istorice fără aportul propriu al unei persoane asupra lor nu ajută cu absolut nimic. „Poți să cunoști date istorice și să nu știi istorie. Implicit poți să știi istorie și fără să cunoști atât de multe date precum în manual. Modul în care le interpretezi face diferența. Este o materie necesară, care trebuie să aibă și o structură rigidă în spate, pentru că manualul trebuie să cuprindă un sumar. Dar aceste date ar trebui explicate într-un mod mai provocator, prin discuții sau dezbateri istorice, pentru că prin natura sa istoria prevede o dezbatere, ceea ce lipsește din curriculum. Eu am început să studiez istoria datorită faptului că am avut o profesoară suplinitoare în clasa a VI-a, timp de o săptămână, care era de istorie și ne povestea. A contat foarte mult. Fără un profesor dedicat nu se poate dezvolta nicio conștiință culturală în elev”, afirmă același elev.